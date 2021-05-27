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Алтай в фокусе: барнаульские педагоги разработали учебник английского для школьников края

, ИА "Амител"
В новом учебном году он появится в школах региона как дополнение к основному учебнику Spotlight
Фото Полины Ждановой

Фото Полины Ждановой

С сентября года школьники Алтайского края начнут учить английский язык по новому учебному пособию, разработанному барнаульскими преподавателями. Издательство "Просвещение" по инициативе Минобра края выпустило учебник для пятых и шестых классов – Altai krai in focus. Пособие вышло как дополнение к основной программе учебника Spotlight, которое используют многие школы региона.

Региональный компонент

Алтайский край – третий регион в стране, который издал собственный учебник по иностранному языку. Ещё и за очень короткий срок – всего три месяца потребовалось авторам, чтобы составить методичку и само пособие.

"Мы старались включить в содержание учебника материалы из разных уголков края, чтобы дети могли найти своё родное село или город, или место, где они точно были. То есть свой опыт они смогут привязать к процессу обучения", – сказала соавтор учебника, доцент кафедры английского языка Алтайского государственного педагогического университета Татьяна Кулакова.

Учебник разделён на две части – для пятых и шестых классов. В каждой – по десять модулей на тему достопримечательностей, знаменитостей, национальностей и культуры Алтайского края. Упомянуты города Новоалтайск, Барнаул, Бийск, сёла Романово, Сростки и другие. Тематические модули основаны также на местных праздниках – например, фестивале вареника или сыра. Дети научатся рассказывать о сростинских пирожках и барнаульском зоопарке на английском языке.

"Одной из целей создания учебного пособия с региональным компонентом стала необходимость развивать у школьников умение представить свой регион и страну в общении со сверстниками и гостями из других стран, а также развитие ключевых компетенций XXI века", – подчеркнул руководитель центра лингвистического образования издательства "Просвещение" Максим Семичев.

В пособие включены задания по всем видам речевой деятельности – лексике, грамматике, аудированию, письму, говорению. Помимо этого, в модулях есть игровые задания, которые развивают не только языковой навык, но и креативное мышление, и бытовую грамотность. Например, купить алтайские сувениры на определённую сумму и посчитать, чтобы на это хватило денег. Или нарисовать таблички с правилами посещения барнаульского зоопарка. Разумеется, всё на английском языке.

Где и когда появятся учебники

Тираж Altai krai in focus составил 10 тысяч экземпляров. Все они будут бесплатно предоставлены школам региона. Но только тем, кто составил заявку на получение пособия. По словам издателей, уже 4,5 тысячи экземпляров учебника забронированы (в основном школами, которые учат английский по учебнику Spotlight).

"Мы уже сделали заявку на учебники. Очень гордимся тем, что в нём есть модуль о нашей школе. Ребёнку будет интересно увидеть на страницах свою школу, фото своих одноклассников, школьное расписание. Это очень приятно. Да и в целом учебник насыщен тем, с чем мы постоянно сталкиваемся, проживая в Алтайском крае – начиная с пирожков в Сростках, заканчивая барнаульским театром драмы", – говорит директор новоалтайского лицея № 8 Наталья Ерохина.

Учебник об Алтае на английском языке будет преподаваться и как дополнительный внеурочный предмет, и как часть школьной программы – темы пособия расположены параллельно материалам основного учебника для удобства учителей и учеников. Уже с сентября учебное пособие алтайских авторов будет включено в программу обучения пяти- и шестиклассников.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

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