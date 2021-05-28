Жителям Алтайского края расскажут о досрочном назначении пенсии

Отделение ПФР по Алтайскому краю проведет прямую линию, в ходе которой жителям региона предлагают задать вопросы о назначении и выплате пенсий.

"Жителям региона расскажут, как подготовиться к пенсии заранее, внести недостающие сведения на индивидуальный лицевой счет, кто может выйти на пенсию досрочно, а также о факторах, влияющих на размер пенсии", — уточили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятие состоится в понедельник, 31 мая. На вопросы ответят эксперты краевого пенсионного ведомства: начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Валентина Натарова и руководитель управления организации назначения и выплаты пенсий Ирина Неверова.

Прямая телефонная линия пройдет с 10:00 до 11:00. Получить интересующую информацию можно по телефону: 8 (3852) 399-800.

Ранее гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин рассказал, как самостоятельно подсчитать будущую пенсию. По его словам, для этого достаточно знать информацию о своём ежегодном заработке и формулу.