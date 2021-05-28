Депутат Наталья Поклонская решила уйти из Госдумы

Депутат Госдумы и бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская снимает свою кандидатуру с предварительного голосования партии "Единая Россия", на котором должны определиться кандидаты на выборы в федеральный парламент нового созыва.

"Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой", – сказала Поклонская в видеообращении в своём Telegram-канале.

При этом куда именно она решила перейти, неизвестно. Поклонская лишь добавила, что снова сможет "надеть китель", однако пожелала оставить новое место работы "интригой".

Напомним, что после воссоединения Крыма с РФ, приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки была создана прокуратура Республики Крым. Наталья Поклонская назначена исполняющей обязанности прокурора Крыма. 2 мая 2014 года указом президента РФ Владимира Путина назначена на должность прокурора Республики Крым. 7 мая того же года приняла присягу на верность Конституции и законам РФ.

26 сентября 2016 года Поклонская написала заявление об освобождении от занимаемой должности в связи с избранием в Государственную Думу РФ.