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Участок переулка Ядринцева перекроют в Барнауле до конца месяца

, ИА "Амител"
Автобусы 41-го маршрута изменят схему движения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 9 часов 14 июня до 24 часов 30 июня в Барнауле перекроют движение по переулку Ядринцева в районе пересечения с улицей Песчаной. Это необходимо для проведения работ по ремонту теплосети, рассказали в мэрии.

Движение автобусов маршрута № 41 в это время будет организовано по следующей схеме: пр. Ленина – ул. Партизанская – ул. Челюскинцев (ост. "Партизанская"), в обратном направлении: ул. Челюскинцев (ост. "Партизанская") – ул. Партизанская – пр. Ленина, далее – по маршруту.

Водителей и других участников дорожного движения просят быть внимательнее при проезде данного участка и по возможности искать пути объезда.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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