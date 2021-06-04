В ЦБ предложили разрешить играть на бирже детям с 12 лет

12-летним детям следует разрешить покупать и продавать ценные бумаги на бирже, заявил зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Известиям". Сейчас минимальная возрастная планка для этого составляет 14 лет.
По его словам, уровень образования к этому возрасту позволяет производить вычисления, необходимые для участия в операциях на бирже.
"Тот уровень математики, который преподаётся, таков, что в 12 лет ребёнок имеет основы, чтобы считать сложные проценты", – уточнил представитель Центробанка (цитата по РБК).
Швецов также отметил, что "без практики научиться инвестировать невозможно".
Напомним, барнаульский пенсионер решил сыграть на бирже и лишился 400 тысяч рублей. Он думал, что общается с аналитиком, а на самом деле попался на уловки мошенника.
Комментарии
ну да, ну да.
в казино вы тоже детям с 12 играть разрешили?
(ч. 1 ст. 63 ТК РФ). дети имеют право работать с 16 лет. Дайте мозгу Сергею шевцову, чтобы понять, что только на самостоятельно заработанные можно давать разрешение тратить на свое усмотрение. Причем тут уровень образования? Кто то и в 51 год не очень с головой дружелюбен.
Ну дык можно прокручивать через не несущих уголовную ответственность какиенить аферы
у дядечки из ЦБ конторка брокерская или что то похожее , лошков не хватает , что б в это казино под названием Биржа играть и деньги терять , которые держателям биржи уходят , надо наоборот запретить биржи как азартные игры запретили , а детей гнать оттуда как от пивных ларьков !!!
играть на бирже без знаний графического анализа и методов прогнозирования, это потерять деньги.
дядя уверен что большинство детей в 12-14 лет способны усвоить подобный материал?
а деньги они у родителей должны таскать?
Покупать ценные бумаги на рынке и ИГРАТЬ это разное! Купить акцию можно и за 1тр , вопрос в другом ,чтобы выгодно продавать то что куплено надо следить за политическими новостями (,кто знает тот поймет ) уметь анализировать , если ребенок интерисуется всем этим то очень хорошо !
4.06.2021 13:42
- гость -
условие открытия инвестиционного счета у большинства брокеров от 30 тыс руб
Ожирение брокеровского мозга... Это серьезно.
В настольную игру Монополия пусть играют..