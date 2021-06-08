Юрист рассказал о том, какие выплаты ждут россиян летом

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал агентству "Прайм" о том, какие выплаты ждут россиян летом. Ряд граждан могут рассчитывать на дополнительную господдержку.

Так, в августе произойдёт перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров. Размер их страховой пенсии вырастет на 300 рублей. Кроме того, в августе по 10 000 рублей получат семьи с детьми школьного возрасте.

С 1 июля на материальную поддержку смогут рассчитывать беременные женщины, оказавшиеся в трудном материальном положении. После регистрации они получат по 6350 рублей. Ежемесячное пособие в размере 5650 рублей положено неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет. Для этого им придётся доказать тот факт, что они нуждаются в помощи.