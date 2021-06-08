Бывший главный следователь Алтая возглавил ГСУ СК Подмосковья

Генерал-майор юстиции Александр Стариков, руководивший СУ СКР по Республике Алтай с 2014 по 2017 год, с 7 июня возглавил Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Александр Стариков родился 21 апреля 1964 года в Ташкенте. После прохождения службы в Советской армии в 1984 году поступил в Ташкентский государственный университет. С 1989 года он работал в органах прокуратуры.

В декабре 2001 года был назначен заместителем Калининградского транспортного прокурора, а с сентября 2002 года – Калининградским транспортным прокурором. С 7 сентября 2007 года Стариков был назначен на должность заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Калининградской области. В 2011 году стал первым замом регионального управления СКР.

В марте 2014 года получил пост руководителя управления СКР по Республике Алтай. В 2017-м переведён на пост главы СУ СКР по Тульской области. С мая 2020 года исполнял обязанности главного следователя Подмосковья.