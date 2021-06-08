Минтранс России предложил запретить тяжелые электросамокаты на тротуарах

Министерство транспорта России предложило запретить езду по тротуарам на электрических самокатах массой тяжелее 35 килограммов. Такие поправки в правила дорожного движения обсуждаются совместно с МВД, рассказал замдиректора ведомственного департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимира Луговенко.

"Что нового, по сравнению с тем, что было – это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ для совместного использования с пешеходами до 35 килограммов", – цитирует слова чиновника ТАСС.

Напомним, что ранее Минтранс решил урегулировать статус электросамокатов и разрабатывает соответствующий законопроект.