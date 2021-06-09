Собчак подловила подавшуюся в политику солистку "Тату" на незнании законов

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла экс-солистку группы "Тату" Юлию Волкову, которая решила пойти в политику. В интервью, опубликованном на YouTube-канале Собчак, ведущая смогла подловить её на неосведомлённости в российских законах.
При общении с певицей Собчак с первых минут пыталась задеть Волкову. Позднее она задала вопрос о содержании "закона Димы Яковлева", который приняли в 2012 году, – он запрещает усыновление российских сирот гражданами США. Певица не смогла назвать его суть и начала уклоняться от ответа.
Ведущая решила подшутить над певицей и объяснила, что закон заключается в запрете на игру в футбол рядом с проезжей частью, причём только в маленьких городах. На это Волкова заметила, что считает меру положительной, ведь играть с мячом около дороги очень опасно.
Отметим, что по итогам праймериз Юлия Волкова не смогла пройти в составе партии "Единая Россия" и не будет участвовать в выборах в Госдуму.
Комментарии
Цирк с конями и волками
ЕР - сброд.
Собчак... уже смешно, дальше можно не читать.
Волкова заняла место, предназначенное для Бузовой?
То чувство когда Собчак красивее Волковой