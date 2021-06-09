Картина иглой и нитью: где найти оригинальные схемы для вышивания крестиком

У готовых наборов для вышивки много преимуществ, но есть и серьёзный недостаток – массовость. Такая картина получится законченной и аккуратной, но далеко не уникальной. Для тех, кто всерьёз увлекается вышивкой или хочет сделать оригинальный подарок, готовый набор не подходит: нужна схема.

Найти подходящие схемы для вышивки крестиком проще всего в интернете. Есть специальные сайты, где нужно лишь сформировать запрос, и вы получите сразу несколько вариантов схем по вашей идее. Самый большой выбор авторских схем представлен на портале stitch.su – с быстрым поиском по жанру, размеру и другим характеристикам.

Как делают схемы?

Схема – это основа для вышивки крестом. Они могут быть цветными и чёрно-белыми, с различным размером, количеством швов, французскими узелками, бэкстичем и другими нюансами. Подготовка схем для вышивки крестом состоит из нескольких этапов:

выбор изображения (здесь важно количество цветов и мелких элементов, размер и разрешение);

перевод в цифровой вид;

загрузка и обработка в специальном программном обеспечении, которое осуществляет перевод изображения в крестики;

составление карты цветов для ниток, применяемых в процессе вышивки.

Также существуют схемы с ручной отрисовкой, которая является очень кропотливым трудом.

Как подбирают изображения?

На подготовительном этапе нужно очень ответственно подходить к выбору изображения. Нужно определиться с размерами по ширине и высоте, какие из элементов будут вышиты крестом, какие – полукрестом.

Исходное изображение можно доработать в графическом редакторе, с удалением или добавлением элементов, укрупнением или детализацией. Также на этом этапе нужно определиться с фоном, который может быть вышит или остаться в виде канвы заданного цвета. Если речь идёт о вышивках с бэкстичем, то количество цветов не должно быть слишком большим, а сами они выбираются значительно темнее основных тонов.

Можно ли сделать схему самому?

Подготовка схем для вышивки крестом является непростой задачей, которой должны заниматься профессионалы. В специализированном каталоге stitch.su есть варианты, нарисованные вручную, а также предназначенные для загрузки в Cross Stitch Saga. Схемы могут иметь различные размеры и уровень сложности. Есть множество тематик (животные и природа, герои сказок и мультфильмов, здания и другие). Существуют варианты для бесплатного скачивания и реализуемые по платной подписке.