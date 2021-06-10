На блогера Юрия Дудя подали в суд за пропаганду наркотиков в его интервью

На журналиста Юрия Дудя подали в суд за пропаганду наркотиков в интервью с блогером Иваном Рудским и музыкантом Моргенштерном. Признаки преступления увидела глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина.

Как отмечает news.ru, организация обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ с просьбой проверить выпуски шоу "вДудь" на пропаганду запрещённых веществ. 23 апреля силовики передали инстанции материалы расследования административного дела по статье "Пропаганда наркотических средств".

Несколько психолингвистических экспертиз якобы подтвердили наличие пропаганды в выпусках. В лиге заявили, что во время расследования на правоохранителей оказывалось давление, однако не уточнили, какое именно и от кого.