Барнаульское "Динамо" завершит сезон двумя домашними матчами

Барнаульское "Динамо" завершит футбольный сезон 2020/21 двумя домашними матчами. Так, уже в субботу, 12 июня, в предпоследнем туре первенства ПФЛ (4-я группа) алтайские футболисты встретятся с "Оренбургом-2". Игра начнётся в 17 часов.

Сейчас динамовцы занимают седьмое место в турнирной таблице. Южноуральцы располагаются на последней, 15-й строке. 12 августа 2020 года в игре первого круга в Оренбурге барнаульцы одержали разгромную победу со счётом 4:0. Точными ударами в команде Александра Суровцева тогда отметились Евгений Щербаков, Владимир Завьялов, Иван Житников и Михаил Осипов.

Заключительный матч сезона "Динамо" также проведёт на домашней арене. Во вторник, 15 июня, соперником алтайских футболистов станет новотроицкая "Носта". Этот матч начнётся в 18:30.

Независимо от исхода заключительных игр, динамовцы гарантированно займут в турнирной таблице итоговое седьмое место.