Моё тело – моё дело. В соцсетях спорят о добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19

Новый штамм коронавируса пришёл в Россию, а за ним и третья волна коронавируса. 11 российских регионов уже ввели обязательную вакцинацию. Пока по большей части это касается сотрудников сферы торговли, транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, работников образовательных организаций и общепита. По всей стране отменяются массовые мероприятия, фестивали. И если раньше россиян заманивали на укол ценными призами (например, в Москве разыгрывали квартиру), то сейчас, как шутят в соцсетях, всё идёт к тому, что без прививки человеку будет недоступен даже простой поход в магазин. Несмотря на то, что отечественной вакциной привились уже как минимум 15 миллионов человек, многие находят её опасной и приводят самые различные аргументы против вакцинации. В Сети не утихают споры между её сторонниками и противниками.

У меня уже несколько привитых знакомых заболели ковидом, а у вас? — Харик Оханисян (@Garik_R_O) June 16, 2021

А помните, как ещё каких-то пару лет назад российские врачи и власти каждый год наперебой трубили о том, что любая прививка, сделанная во время эпидемии, бесполезна и может быть опасна для здоровья и что, если уж прививаться, то только заблаговременно. Что изменилось сейчас? — Alex Teddy (@AlexTeddy_Inc) June 19, 2021

Топящие за вакцинацию Спутником, ответьте, есть ли хоть одно нормальное лекарство, разработанное и произведённое в России? — SeLena (@AlenaSvetoch) June 17, 2021

из проверенных источников слышала о том,что прививка от короны негативно влияет на репродуктивные функции некоторых людей.

сегодня мне прислали не подтверждённую инфу: посещать пары в будущем году смогут те,кого вакцинировали.

какое бы выбрать будущее: без образования или детей?? — девушка с татуировкой дракона (@margo_rory) June 17, 2021

Вчера снова общался с врачами двух разных бригад скорой. У врачей много разных рассуждений про КОВИД, но в одном они едины — прививка зло. — Илья (@ilya_KONYARA) June 20, 2021

Мой тейк: моё тело — моё дело. И никто не6в праве указывать мне, нужна мне прививка или нет. Тем более такой, на коленке сляпанной вакциной. Я не только про Спутник, я вообще про них всех. Никто не знает, какие от этой вакцины будут последствия через 5-10-20 лет — 💥 Мать оратора 💥 (@crazy___empress) June 18, 2021

Людей, выступающих за вакцинацию, тоже предостаточно

Читаю комментарии к новости про обязательную вакцинацию в области и понимаю, что это ад. Не сама вакцинация, конечно, а уровень игнорирования людьми неприятного и потенциально смертельного заболевания.

То есть прививка немедленно угробит им здоровье, а ковид, конечно, нет. — 12 oz. Honey Badger (@mara_sibnsk) June 21, 2021

Про вакцину. Как инфекционист, на пенсии скажу: Вакцинация нужна. Альтернативы нет. Затраты на лечение огромные. Результат не предсказуем. Дайте людям выбор. Спутник-V, бесплатная, другие за деньги. Их.

И полетят люди по миру, наладятся многие отрасли экономики, спокойнее будет. — Nik (@Nik15728488) June 13, 2021

услышал офигительный аргумент против прививки: маски платно, анализы платно, а прививка бесплатно.. подозрительно!! — Andre (@furiyakruche) June 19, 2021

Антипрививочники, купившие или собирающиеся купить сертификат о прививке! Что будете делать когда заразитесь ковидом? — Евгений Илеменев🇷🇺🚑 (@IlemenevEvgeny) June 20, 2021

Писал я ранее про знакомого, что ковид поймал в 62 года. Ну чтож: месяц в искусственной коме и три недели на ИВЛ. Сейчас реабилитация в палате. Левая нога работает слабо, зрение просело. Итого уже болеет 3-й месяц. А так да, прививка дело личное. — русский эстонец. (@seashadoww) June 16, 2021

Где между этим, конечно, рождаются шутки.

Один мальчик 20 лет кричал: "Не буду поднимать пенсионный возраст!", а когда пришел ковид и он закричал: "Спутник V", ему уже никто не поверил. — Вал Мишель (@VALMICHEL7) June 20, 2021

Сегодня обязательная прививка,

- завтра обязательное осеменение.

И, да, это тоже ваш долг перед обществом. ))) — Vlad (@VladLime) June 19, 2021