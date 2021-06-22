Моё тело – моё дело. В соцсетях спорят о добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19

Новый штамм коронавируса пришёл в Россию, а за ним и третья волна коронавируса. 11 российских регионов уже ввели обязательную вакцинацию. Пока по большей части это касается сотрудников сферы торговли, транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, работников образовательных организаций и общепита. По всей стране отменяются массовые мероприятия, фестивали. И если раньше россиян заманивали на укол ценными призами (например, в Москве разыгрывали квартиру), то сейчас, как шутят в соцсетях, всё идёт к тому, что без прививки человеку будет недоступен даже простой поход в магазин. Несмотря на то, что отечественной вакциной привились уже как минимум 15 миллионов человек, многие находят её опасной и приводят самые различные аргументы против вакцинации. В Сети не утихают споры между её сторонниками и противниками.
У меня уже несколько привитых знакомых заболели ковидом, а у вас?— Харик Оханисян (@Garik_R_O) June 16, 2021
А помните, как ещё каких-то пару лет назад российские врачи и власти каждый год наперебой трубили о том, что любая прививка, сделанная во время эпидемии, бесполезна и может быть опасна для здоровья и что, если уж прививаться, то только заблаговременно. Что изменилось сейчас?— Alex Teddy (@AlexTeddy_Inc) June 19, 2021
Топящие за вакцинацию Спутником, ответьте, есть ли хоть одно нормальное лекарство, разработанное и произведённое в России?— SeLena (@AlenaSvetoch) June 17, 2021
из проверенных источников слышала о том,что прививка от короны негативно влияет на репродуктивные функции некоторых людей.— девушка с татуировкой дракона (@margo_rory) June 17, 2021
сегодня мне прислали не подтверждённую инфу: посещать пары в будущем году смогут те,кого вакцинировали.
какое бы выбрать будущее: без образования или детей??
Вчера снова общался с врачами двух разных бригад скорой. У врачей много разных рассуждений про КОВИД, но в одном они едины — прививка зло.— Илья (@ilya_KONYARA) June 20, 2021
Мой тейк: моё тело — моё дело. И никто не6в праве указывать мне, нужна мне прививка или нет. Тем более такой, на коленке сляпанной вакциной. Я не только про Спутник, я вообще про них всех. Никто не знает, какие от этой вакцины будут последствия через 5-10-20 лет— 💥 Мать оратора 💥 (@crazy___empress) June 18, 2021
Людей, выступающих за вакцинацию, тоже предостаточно
Читаю комментарии к новости про обязательную вакцинацию в области и понимаю, что это ад. Не сама вакцинация, конечно, а уровень игнорирования людьми неприятного и потенциально смертельного заболевания.— 12 oz. Honey Badger (@mara_sibnsk) June 21, 2021
То есть прививка немедленно угробит им здоровье, а ковид, конечно, нет.
Про вакцину. Как инфекционист, на пенсии скажу: Вакцинация нужна. Альтернативы нет. Затраты на лечение огромные. Результат не предсказуем. Дайте людям выбор. Спутник-V, бесплатная, другие за деньги. Их.— Nik (@Nik15728488) June 13, 2021
И полетят люди по миру, наладятся многие отрасли экономики, спокойнее будет.
услышал офигительный аргумент против прививки: маски платно, анализы платно, а прививка бесплатно.. подозрительно!!— Andre (@furiyakruche) June 19, 2021
Антипрививочники, купившие или собирающиеся купить сертификат о прививке! Что будете делать когда заразитесь ковидом?— Евгений Илеменев🇷🇺🚑 (@IlemenevEvgeny) June 20, 2021
Писал я ранее про знакомого, что ковид поймал в 62 года. Ну чтож: месяц в искусственной коме и три недели на ИВЛ. Сейчас реабилитация в палате. Левая нога работает слабо, зрение просело. Итого уже болеет 3-й месяц. А так да, прививка дело личное.— русский эстонец. (@seashadoww) June 16, 2021
Где между этим, конечно, рождаются шутки.
Один мальчик 20 лет кричал: "Не буду поднимать пенсионный возраст!", а когда пришел ковид и он закричал: "Спутник V", ему уже никто не поверил.— Вал Мишель (@VALMICHEL7) June 20, 2021
Сегодня обязательная прививка,— Vlad (@VladLime) June 19, 2021
- завтра обязательное осеменение.
И, да, это тоже ваш долг перед обществом. )))
Если рассказывать, что прививка от ковида способствует похудению, все пойдет быстрее— Ирина Кулакова (@YaKulakova) June 17, 2021
Комментарии
Если ваше тело - это ваше дело и вы не хотите вакцинироваться - тогда сидите дома и не жужжите, а залетите лечитесь сами и в больничку за казенный - читай общий счет не надо лечиться идти.
22.06.2021 07:57
1
Да уж счет самолечения гораздо ниже, чем вас наркоманов поголовно прививать. Ну ничего..придет время...всплывут побочки, посмотрим, кто на чьих костях попляшет ))) Пожалуйста, колите себе неизученную жидкость, сделанную в стране, которая отстала по развитию во всей промышленности от всего мира.
видел я этих антипрививочников.
Одних - дрожащими за свою драную шкурку под кислородом.
Других - прибравшимися.
22.06.2021 08:17
krash
прошу сидеть в своей вна.
Там вообще особо опасные бациллы в домашнем холодильнике хранят
да хоть заборись за свои права.... тоже не собирались делать НО в отеле куда едем в отпуск примут только с сертификатом, не мытьем так катаньем обяжут всех привиться
НО в отеле куда едем в отпуск
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Статистика уже давно доказала, что подобные поездки даже без вирусов лишь разрушают иммунитет и резко сокращают продолжительнность жизни.
Впрочем, - ваше законное право, как вам медленно, но верно убить себя!
22.06.2021 07:57
1
Так Вы же прививку поставили. Боитесь заразиться? А для чего тогда прививку ставили?
Я не прививался и не боюсь заразиться. А насчет лечения - за меня каждый год работодатель отчисляет сумму в страховую. Следовательно, лечить меня будут не бесплатно.
ваше законное право, как вам медленно, но верно убить себя!
ага, а кто сидит дома тот в танке, нуну, верьте
22.06.2021 07:57
1
Если ваше тело - это ваше дело и вы не хотите вакцинироваться - тогда сидите дома и не жужжите, а залетите лечитесь сами и в больничку за казенный - читай общий счет не надо лечиться идти.
А тебе в тупенькую едросовскую головенку не доходит, что люди всю жизнь в ОМС деньги с зарплаты отчисляют? И переплата давно перекрыла любое лечение? А вот ты и тебе подобные едрисята сознательно заражают себя прививкой а потом лечатся за наш счет.
22.06.2021 08:58
- гость -
Ололешкин головастик, а тебе в твою тупенькую головенку не приходило, что те кто вакцинируются так же платят в медстрах. И не исключено, что поболее тебя. Так сиди на жопе ровно и не строй из себя святую простату.
АСД-2 фракция профессора Дорогова?
22.06.2021 09:05
- гость -
Так Вы же, которые привились и верещите, что надо всех прививать и пугаете страшилками не привитых. Те кто не прививался и не собирается этого делать живем спокойно и не нервничаем!
22.06.2021 09:25
- гость -
С чего вы взяли, что я привит или кричу чтобы всех срочно привили? Вы не правы. Мне вообще пофиг.