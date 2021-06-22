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Моё тело – моё дело. В соцсетях спорят о добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19

, ИА "Амител"
Многие пользователи ставят под сомнение эффективность неизученной, по их мнению, прививки
Кадр из мультфильма 'Про бегемота, который боялся прививок'

Кадр из мультфильма "Про бегемота, который боялся прививок"

Новый штамм коронавируса пришёл в Россию, а за ним и третья волна коронавируса. 11 российских регионов уже ввели обязательную вакцинацию. Пока по большей части это касается сотрудников сферы торговли, транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, работников образовательных организаций и общепита. По всей стране отменяются массовые мероприятия, фестивали. И если раньше россиян заманивали на укол ценными призами (например, в Москве разыгрывали квартиру), то сейчас, как шутят в соцсетях, всё идёт к тому, что без прививки человеку будет недоступен даже простой поход в магазин. Несмотря на то, что отечественной вакциной привились уже как минимум 15 миллионов человек, многие находят её опасной и приводят самые различные аргументы против вакцинации. В Сети не утихают споры между её сторонниками и противниками. 

 

Людей, выступающих за вакцинацию, тоже предостаточно

 

Где между этим, конечно, рождаются шутки.

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

22.06.2021 07:57
1

Если ваше тело - это ваше дело и вы не хотите вакцинироваться - тогда сидите дома и не жужжите, а залетите лечитесь сами и в больничку за казенный - читай общий счет не надо лечиться идти.

22.06.2021 08:17
krash

22.06.2021 07:57
1
Да уж счет самолечения гораздо ниже, чем вас наркоманов поголовно прививать. Ну ничего..придет время...всплывут побочки, посмотрим, кто на чьих костях попляшет ))) Пожалуйста, колите себе неизученную жидкость, сделанную в стране, которая отстала по развитию во всей промышленности от всего мира.

22.06.2021 08:27
- гость -

видел я этих антипрививочников.
Одних - дрожащими за свою драную шкурку под кислородом.
Других - прибравшимися.

22.06.2021 08:28
- гость -


22.06.2021 08:17
krash
прошу сидеть в своей вна.
Там вообще особо опасные бациллы в домашнем холодильнике хранят

22.06.2021 08:32
- гость -

да хоть заборись за свои права.... тоже не собирались делать НО в отеле куда едем в отпуск примут только с сертификатом, не мытьем так катаньем обяжут всех привиться

22.06.2021 08:37
- гость -

НО в отеле куда едем в отпуск
-------
Статистика уже давно доказала, что подобные поездки даже без вирусов лишь разрушают иммунитет и резко сокращают продолжительнность жизни.
Впрочем, - ваше законное право, как вам медленно, но верно убить себя!

22.06.2021 08:42
- гость -


22.06.2021 07:57
1
Так Вы же прививку поставили. Боитесь заразиться? А для чего тогда прививку ставили?
Я не прививался и не боюсь заразиться. А насчет лечения - за меня каждый год работодатель отчисляет сумму в страховую. Следовательно, лечить меня будут не бесплатно.

22.06.2021 08:46
- гость -

ваше законное право, как вам медленно, но верно убить себя!
ага, а кто сидит дома тот в танке, нуну, верьте

22.06.2021 08:58
- гость -

22.06.2021 07:57
1
Если ваше тело - это ваше дело и вы не хотите вакцинироваться - тогда сидите дома и не жужжите, а залетите лечитесь сами и в больничку за казенный - читай общий счет не надо лечиться идти.

А тебе в тупенькую едросовскую головенку не доходит, что люди всю жизнь в ОМС деньги с зарплаты отчисляют? И переплата давно перекрыла любое лечение? А вот ты и тебе подобные едрисята сознательно заражают себя прививкой а потом лечатся за наш счет.

22.06.2021 09:05
- гость -


22.06.2021 08:58
- гость -


Ололешкин головастик, а тебе в твою тупенькую головенку не приходило, что те кто вакцинируются так же платят в медстрах. И не исключено, что поболее тебя. Так сиди на жопе ровно и не строй из себя святую простату.

22.06.2021 09:08
- гость -

АСД-2 фракция профессора Дорогова?

22.06.2021 09:25
- гость -


22.06.2021 09:05
- гость -
Так Вы же, которые привились и верещите, что надо всех прививать и пугаете страшилками не привитых. Те кто не прививался и не собирается этого делать живем спокойно и не нервничаем!

22.06.2021 09:33
- гость -


22.06.2021 09:25
- гость -


С чего вы взяли, что я привит или кричу чтобы всех срочно привили? Вы не правы. Мне вообще пофиг.

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