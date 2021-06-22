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Алтайский парашютист рассказал подробности о падении самолёта в Кузбассе

, ИА "Амител"
Он получил травмы, но остался жив
Фото: 'Инцидент Кузбасс'

Фото: "Инцидент Кузбасс"

Алтайский парашютист Дмитрий Степанов выжил при падении самолёта в Кузбассе. В социальных сетях он рассказал подробности произошедшего.

"В тот день шла обычная подготовка к полёту, ничего не предвещало беды. Было отличное утро, которое началось с зарядки, кофе девчонкам, тренировки отцепки, записи во взлёт. Как и всегда, душевная семейная обстановка аэродрома. Примерно в 10:00 стоял перед взлётом, на линии осмотра и получал инструктаж по всем параметрам безопасности. Согласно очерёдности сели в самолёт и полетели. На высоте 20 м произошёл отказ первого двигателя. Сначала все испугались, но быстро поняли, что самолёт может совершить посадку. Пилот держал ситуацию под контролем. Несмотря на стрессовую ситуацию, все сохраняли спокойствие. При заходе на посадку отказал второй двигатель, самолёт начал очень быстро приближаться к земле. После столкновения я ползком выбрался из самолёта. Видел, как некоторые пытаются помочь остальным, попытался встать, но не смог", – написал он.

Напомним, что двухмоторный самолёт Л-410 рухнул во время тренировочного полёта с парашютистами в Кемеровской области 19 июня. Среди четырёх погибших назывались три уроженца Алтайского края. Всего на борту находились 19 человек. Выжившим оказывают медицинскую помощь.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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