Тепло в каждую ванную. Как выбрать и где купить водонагреватель

Отключение горячей воды – ежегодная проблема для всех жителей нашей страны. Чистить зубы холодной водой мало кому приятно, поэтому множество людей предпочитают пережидать давно проверенными способами. Кто-то уезжает за город, кто-то греет воду в кастрюле и моется в тазике. Неудобств масса. Впрочем, выход есть. Обеспечивать квартиру или дом горячей водой круглогодично помогут водонагревательные системы.

Спрос на них растёт с каждым годом: этим летом он увеличился в пять раз. Поэтому перед теми, кто задумался о покупке, встаёт вопрос: какой водонагреватель выбрать для квартиры или частного дома? Несколько вариантов предложили в сети магазинов "Сантехник МиК".

Какие бывают водонагреватели?

Все водонагреватели выпускаются в двух вариантах: на основе электричества и на основе газа. Второй тип, иначе называемый колонкой, спросом пользуется редко, для него характерна повышенная опасность. Электрические бойлеры наиболее популярны по целому ряду причин. Они работают почти бесшумно, просты в эксплуатации, служат длительное время и полностью безопасны. Бойлеры выпускают двух видов: проточного и накопительного типа.

Бойлеры проточного типа

Имеют небольшие размеры, вода нагревается в течение короткого времени и тотчас поступает в кран. Нагрев начинается в тот момент, когда включается кран. При выключенном кране расхода электроэнергии нет. Подобные нагреватели рекомендуются для одного водоразборного узла.

Недостатки проточных бойлеров:

высокая мощность может стать причиной пожаров, особенно в старых домах; повышенный расход электроэнергии; возможность перегрева воды.

Но при правильной установке и эксплуатации этих проблем не возникает.

Существует два вида проточных бойлеров:

безнапорный (устанавливают для одного крана, идеально подходит для дачного дома);

напорный бойлер встраивается в стояк, вода нагревается для всех кранов.

Водонагреватели накопительного типа

Представляет собой ёмкость, где нагревается и хранится горячая вода. При включении водоразборного крана происходит смешение горячей и холодной воды. При полном расходовании горячей воды или её остывании включается нагрев. Бойлеры выпускаются разной ёмкостью – от 10 до 200 литров, в зависимости от этого их закрепляют на стене или на полу. Огромную популярность завоевал водонагреватель Thermex среди покупателей магазинов "Сантехник МиК".

Какой бойлер выбрать

На выбор водонагревателя влияют потребности семьи. Чтобы помыться одному человеку, потребуется в среднем 25 литров горячей воды. Для наполнения ванны количество воды увеличится. Значительная экономия получится при приёме душа. Практика предоставляет следующие данные:

в семье три человека – достаточно 50-80 литров в день;

на четыре человека – до 100 литров;

на шесть человек – до 150 литров;

частный дом потребует установки водонагревателя объёмом до 200 литров.

Преимущества накопительной системы заключаются в экономическом потреблении электроэнергии. Горячая вода поступает во все водозаборные точки. Такой бойлер служит длительное время. Вода нагревается одновременно по всему объёму. Чтобы она была готова к употреблению, пройдёт какое-то время. Перед выбором следует замерить пространство, чтобы установка не мешала свободному перемещению.

Комбинированные водонагреватели

Устройство соединило в себе все преимущества накопительных и проточных бойлеров: небольшие размеры, вес не более шести килограммов, объём от 10 до 30 литров. Работают такие бойлеры в двух режимах.