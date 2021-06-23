Среда, 23 Июнь, 12:11

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,17
€ 87,07
20°


5350919 +0
Обь
355см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День поля 2021 Евро 2020Коронавирус на Алтае
Новости

Тепло в каждую ванную. Как выбрать и где купить водонагреватель

, ИА "Амител"
Разбираемся, какие виды бойлеров существуют и как подобрать его под свои потребности

Отключение горячей воды – ежегодная проблема для всех жителей нашей страны. Чистить зубы холодной водой мало кому приятно, поэтому множество людей предпочитают пережидать давно проверенными способами. Кто-то уезжает за город, кто-то греет воду в кастрюле и моется в тазике. Неудобств масса. Впрочем, выход есть. Обеспечивать квартиру или дом горячей водой круглогодично помогут водонагревательные системы.

Спрос на них растёт с каждым годом: этим летом он увеличился в пять раз. Поэтому перед теми, кто задумался о покупке, встаёт вопрос: какой водонагреватель выбрать для квартиры или частного дома? Несколько вариантов предложили в сети магазинов "Сантехник МиК".

Какие бывают водонагреватели?

Все водонагреватели выпускаются в двух вариантах: на основе электричества и на основе газа. Второй тип, иначе называемый колонкой, спросом пользуется редко, для него характерна повышенная опасность. Электрические бойлеры наиболее популярны по целому ряду причин. Они работают почти бесшумно, просты в эксплуатации, служат длительное время и полностью безопасны. Бойлеры выпускают двух видов: проточного и накопительного типа.

Бойлеры проточного типа

Имеют небольшие размеры, вода нагревается в течение короткого времени и тотчас поступает в кран. Нагрев начинается в тот момент, когда включается кран. При выключенном кране расхода электроэнергии нет. Подобные нагреватели рекомендуются для одного водоразборного узла.

Недостатки проточных бойлеров:

  1. высокая мощность может стать причиной пожаров, особенно в старых домах;
  2. повышенный расход электроэнергии;
  3. возможность перегрева воды. 

Но при правильной установке и эксплуатации этих проблем не возникает.

Существует два вида проточных бойлеров:

  • безнапорный (устанавливают для одного крана, идеально подходит для дачного дома);
  • напорный бойлер встраивается в стояк, вода нагревается для всех кранов.

Водонагреватели накопительного типа

Представляет собой ёмкость, где нагревается и хранится горячая вода. При включении водоразборного крана происходит смешение горячей и холодной воды. При полном расходовании горячей воды или её остывании включается нагрев. Бойлеры выпускаются разной ёмкостью – от 10 до 200 литров, в зависимости от этого их закрепляют на стене или на полу. Огромную популярность завоевал водонагреватель Thermex среди покупателей магазинов "Сантехник МиК".

Какой бойлер выбрать

На выбор водонагревателя влияют потребности семьи. Чтобы помыться одному человеку, потребуется в среднем 25 литров горячей воды. Для наполнения ванны количество воды увеличится. Значительная экономия получится при приёме душа. Практика предоставляет следующие данные:

  • в семье три человека – достаточно 50-80 литров в день;
  • на четыре человека – до 100 литров;
  • на шесть человек – до 150 литров;
  • частный дом потребует установки водонагревателя объёмом до 200 литров.

Преимущества накопительной системы заключаются в экономическом потреблении электроэнергии. Горячая вода поступает во все водозаборные точки. Такой бойлер служит длительное время. Вода нагревается одновременно по всему объёму. Чтобы она была готова к употреблению, пройдёт какое-то время. Перед выбором следует замерить пространство, чтобы установка не мешала свободному перемещению.

Комбинированные водонагреватели

Устройство соединило в себе все преимущества накопительных и проточных бойлеров: небольшие размеры, вес не более шести килограммов, объём от 10 до 30 литров. Работают такие бойлеры в двух режимах.

"ЦЕНТР САНТЕХНИКИ"
Сайт: https://sanmik.ru
Адрес: г. Бийск, улица Мерлина, 50/3

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
12:01
Тепло в каждую ванную. Как выбрать и где купить водонагреватель 0
11:57
Дорожники устранят причину потопа на улице Молодёжной 0
11:42
Умный трактор и комбайн без водителя. Что покажут в "День сибирского поля – 2021" на Алтае 0
11:25
Движение по одной полосе открыли по мосту во Власихе 1
11:14
Максимальное с середины марта число случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 6
11:03
Форум "День сибирского поля" начинает работу в Алтайском крае 3
10:55
Стать специалистом с нуля. Где в Барнауле освоить высокооплачиваемую профессию в сфере IT 0
10:41
Барнаульцы рассказали о потопе на дороге в центре города 7
10:27
Экс-зампред алтайского правительства Ирина Долгова предстанет перед судом 6
10:13
В АлтГТУ создали ассоциацию иностранных студентов 0
10:06
На Алтае мужчина угнал мотоцикл, чтобы прокатиться по селу 0
09:56
В Россельхознадзоре разработали тест на антитела к коронавирусу для животных 1
09:41
10 тысяч свечей. В Барнауле зажгли "огненные картины" в память о погибших в ВОВ 2
09:30
"Невозможно бояться просто так". Эксперт рассказала, существует ли угроза от сотовых вышек 0
09:21
В бундестаге заявили о подготовке к войне с Россией 18
09:10
Небо над Барнаулом осветили "Лучи Победы" 0
08:54
Два новых современных кинотеатра построят в Алтайском крае 5
08:46
Россиянам рассказали, как уйти в отпуск на год 0
08:29
Осталось 1,5 месяца. Когда новая волна COVID-19 достигнет пика в Алтайском крае 29
08:15
Отстранение от работы и учёбы: как в России ограничивают непривитых от коронавируса 10
08:01
Экспресс-эффект. Как "Фабрика процессов" помогает понять, что улучшать на производстве 0
07:51
Кассы у "Титов-Арены" снесли в Барнауле. Где теперь покупать билеты на хоккей? 11
07:36
Смертельная опасность. Что такое цитокиновый шторм и как от него спастись? 0
07:21
Новый исторический рекорд по потреблению электроэнергии установили в России 0
07:03
В каких регионах России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Инфографика 6
06:51
Доктор Мясников резко высказался о ношении масок в жару 1
06:36
"Жить будем": как кинотеатры Алтая отреагировали на новые ограничительные меры Томенко 2
06:05
Эндокринолог назвал группу людей с наиболее тяжёлым течением COVID-19 0
06:03
Грозы и град ожидаются в Алтайском крае 23 июня 0
23:52
Такой день. Новые ковидные ограничения в Алтайском крае и оправдание Сергея Шубенкова 0
23:28
Власти Алтайского края подписали план совместных мероприятий с Республикой Бурятия 0
22:56
Эстония разрешила въезд россиянам, привитым "Спутником V" 0
22:23
Иностранца осудят за попытку дачи взятки инспектору ДПС в Алтайском крае 0
21:56
Россиян призвали отказаться от планов поменять отдых на отечественных курортах на Турцию 6
21:24
Следственный комитет разыскивает подозреваемого в убийстве пенсионерки в Новоалтайске 0
20:53
Вирусолог назвал лучший препарат для ревакцинации против COVID-19 0
20:14
В Барнауле снова начнут проводить рейды по соблюдению ковидных ограничений 13
19:51
Минобрнауки опровергло информацию о подготовке программы по чипированию 4
19:36
Алтайского легкоатлета Сергея Шубенкова оправдали по делу о допинговом скандале 10
19:09
В Санкт-Петербурге школьника судили за списывание на ГИА 4
18:56
Более 2 млн россиян не смогли получить положенную по закону накопительную пенсию 4
18:34
В Кузбассе соцработников отстранили от работы за отказ от вакцинации 23
18:10
В Бийске выбрали нового руководителя управления образования 0
17:52
Третья волна. Какие запреты вновь ввели в Алтайском крае из-за коронавируса? 8
17:43
Если не знаете что выбрать. Какой телевизор Xiaomi стоит покупать в 2021 году 0
17:32
В Кремле допустили "неминуемую" дискриминацию россиян без иммунитета от COVID-19 17
17:20
Чтобы помнили. В Барнауле к годовщине Великой Отечественной открыли стелу заводам Победы 4
17:09
Глава барнаульского ДСУ опроверг причастность к делу экс-министра транспорта Дементьева 2
16:56
Алтайский край наконец-то может получить первого гроссмейстера по шахматам 4
16:42
В Минздраве РФ призвали студентов вакцинироваться до начала учебного года 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.