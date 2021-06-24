Холод, сильные ливни и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 24 июня

Непогода сохранится в Алтайском крае в четверг, 24 июня, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Дневная температура составит от +14 до +19 градусов. По прогнозу синоптиков, местами на территории края будут сильные ливни, грозы и град. Скорость южного ветра составит от 7 до 12 м/с, местами порывы до 22 м/с.

В Барнауле днём термометры в среднем покажут от +15 до +17 градусов. Как и в целом по региону, в краевой столице ожидается дождь, временами – сильный. Скорость ветра здесь не превысит 12 м/с.