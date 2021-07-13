Цены на первичное жильё в России за полгода выросли на 17%

За первое полугодие 2021 года стоимость первичного жилья в России увеличилась на 17%, достигнув 118,5 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом сообщают "Известия", со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

"Радикального замедления темпов роста цен в первом полугодии 2021 года не произошло. При этом увеличение цен происходит на фоне сжимающегося спроса. Вторичное жильё дорожало в начале года, в мае-июне цены начали стагнировать", – отметил руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов.

Руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев добавил, что спрос на первичное жильё за тот же период снизился на 15-20%. Связано это с тем, что многие россияне уже купили жильё.

Ещё один фактор, который повлиял на рост цен на жилье, – подорожание стройматериалов.