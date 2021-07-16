Рабочий погиб на заводе в Барнауле

31-летний рабочий погиб на одном из предприятий в Барнауле. Судя по фото с места происшествия, инцидент произошёл на шинном заводе.

В СК по Алтайскому краю отметили, что "погибший сотрудник предприятия в нарушение требований техники безопасности осуществил работы при включенном станке, получив многочисленные травмы, от которых скончался на месте происшествия".

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" отметили, что рабочего придавило форматором для колёс авиации. Он скончался на месте.

Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Кроме того, в ходе проверки будет дана юридическая оценка должностным лицам, в чьи обязанности входит контроль за охраной труда на производстве.