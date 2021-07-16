Рабочий погиб на заводе в Барнауле

31-летний рабочий погиб на одном из предприятий в Барнауле. Судя по фото с места происшествия, инцидент произошёл на шинном заводе.
В СК по Алтайскому краю отметили, что "погибший сотрудник предприятия в нарушение требований техники безопасности осуществил работы при включенном станке, получив многочисленные травмы, от которых скончался на месте происшествия".
Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" отметили, что рабочего придавило форматором для колёс авиации. Он скончался на месте.
Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Кроме того, в ходе проверки будет дана юридическая оценка должностным лицам, в чьи обязанности входит контроль за охраной труда на производстве.
Комментарии
Царствие небесное, очень жаль
Элизиум?
Очередная жертва капитализма. Сколько их ещё будет
На шинке постоянно, как на фронте
16.07.2021 09:58
- гость -
И с какого бока ты сюда капитализм приплёл, левачок ты наш розовощёкий? Какие-то иллюзии по поводу травматизма и смертности на производстве в СССР?
Капитализм приплетается здесь настолько очевидно, что даже аборигенам должно быть понятно. Стоит только подумать о причинах произошедшего и о том, что заставляет людей нарушать ТБ.
Конечно "всегда и везде" - ведь коммунизма-то пока нет
Если шинка, то не удивительно. Там концлагерь.
16.07.2021 10:22
- гость -
Ну да, когда он наступает, о таких вещах предпочитают просто не говорить. Всё начинает колоситься, чугун выплавляться, дома строиться, сплошной позитив. Помниться в совке так оно и было, до последнего дня победные реляции об успехах социализма шли из каждого утюга.
Я в студенческие годы (1995-2000) работал летом на РТИ на "литье" и "формовых". Учитывая что предприятия схожие и ничего нового с тех времен не придумали хочу добавить свои пять копеек. Есть места повышенной опасности (вальцы, резиносмеситель, шнекоротор, большие прессформы, автоклавы) так нефиг лезть туда куда не надо лезть. Мозг надо включать. И по поводу работы: если нормально работать, то никакого концлагеря я не видел. У меня напарник приболел и я 2 дня работал один на 6 (вместо 3) формовых прессах (делал катки), пресса открываются по времени и все успевал, да без перекуров и чаепитий, но и не до кровавого пота, просто работал с 8 до 17 м перерывом на обед. На следующий день вызвали к начальнику цеха - я норму перевыполнил в "100500 раз" и практически сделал недельный объем. И заплатили мне тогда нормально и вечерами я гулял с пацанами. Так что кто не работал тот всякую фигню и пишет.
И по сколько часов в день там сейчас работают рабочие месяцами и годами?
PS И не надо приводить примеры двадцатилетней давности и о двух днях.
И по сколько они работают годами? И работают они наверно как сдельщики и получают за объемы и если кто-то не может работать его наверное возле забора стреляют как в "Списке Шиндлера", понавыдумывают ужастиков про дикий капитализм и сами в него верят. Я сейчас сам руководитель и если появляется у меня хороший рабочий (что очень редко к сожалению), то я в нем больше заинтересован чем он во мне т.к. он себе цену знает и знает, что сможет работать в любом месте. И сейчас у меня люди работают годами без часовых чаепитий и за место держаться. Поэтому не надо тут разводить демагогию, кто хочет и может работать тот будет работать и нормально зарабатывать.
16.07.2021 11:40
гость
Неистово плюсую!!!!!!!!!!!
11:40
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Вы всё-таки назовите число рабочих часов в сутки.
Развалили фазанки, где готовили рабочих по профессии, теперь набирают по объявлению юристов и менеджеров по продаже. Результат мы видим, так как читаем о таких ЧП регулярно!
16.07.2021 12:11
гость 22
Ты читаешь об этих ЧП регулярно, потому что об этом сегодня регулярно пишут. В совке бы тебе показали благостную картину перед сном и всё. Об упавших самолетах, беспорядках на национальной почве, маньяках тебе бы просто ничего не рассказали.
16.07.2021 12:11
гость 22
Развалили фазанки, где готовили рабочих по профессии, теперь набирают по объявлению юристов и менеджеров по продаже. Результат мы видим, так как читаем о таких ЧП регулярно!
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Это гластность, потому и знаем о таких происшествиях.
Выше Абориген правильно сказал, в СССР ты бы просто не узнал о ЧП, потому что о таком не писали и молчали.