Алтайский блогер провёл сутки в комнате с 10 тысячами тараканов

Видеоблогер Максим Монахов, более известный в Сети как Mamix, выложил на своём YouTube-канале запись, на которой он находится в комнате с 10 тысячами тараканов. В такой компании в замкнутом пространстве он провёл сутки.

Специально для эксперимента команда блогера подготовила закрытую комнату. Когда парень оказался внутри, в неё через специальные отверстия начали запускать мадагаскарских и туркменских тараканов, а через 12 часов туда отправились тараканы вида "мёртвая голова".

Через 16 часов в комнате полностью погас свет. Спустя сутки блогера выпустили из комнаты.

Напомним, 25-летний Монахов – уроженец Рубцовска. Сейчас живёт в Новосибирске. У него около 12 миллионов подписчиков.