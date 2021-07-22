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Новости

Алтайский блогер провёл сутки в комнате с 10 тысячами тараканов

, ИА "Амител"
В помещение запустили мадагаскарских и туркменских тараканов, а также вида "мёртвая голова"
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Видеоблогер Максим Монахов, более известный в Сети как Mamix, выложил на своём YouTube-канале запись, на которой он находится в комнате с 10 тысячами тараканов. В такой компании в замкнутом пространстве он провёл сутки.

Специально для эксперимента команда блогера подготовила закрытую комнату. Когда парень оказался внутри, в неё через специальные отверстия начали запускать мадагаскарских и туркменских тараканов, а через 12 часов туда отправились тараканы вида "мёртвая голова".

Через 16 часов в комнате полностью погас свет. Спустя сутки блогера выпустили из комнаты.

Напомним, 25-летний Монахов – уроженец Рубцовска. Сейчас живёт в Новосибирске. У него около 12 миллионов подписчиков.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.07.2021 13:32
Митенька ржевский

После Рубчика- что такое какие-то тараканы?

22.07.2021 13:34
экуар

А суть экспереманта в чём?

22.07.2021 13:37
- гость -

22.07.2021 13:34
экуар

Посиди и может узнаешь)))

22.07.2021 13:38
- гость -

Я вообще не боюсь насекомых. мышей, змей и пр... поэтому вообще не понятно в чем смысл этой комнаты. За деньги посижу)))

22.07.2021 13:40
Гость

В голове, для начала, человеку нужно тараканов вывести.

22.07.2021 13:40
житель Барнаула

Блогер не знает как привлечь подписчиков и дуреет!

22.07.2021 13:48
гость

А еще он может с больными коронавирусом посидеть, видео будет популярно

22.07.2021 13:49
гость


А еще он может с больными коронавирусом посидеть, видео будет популярно

Через 42 дня после вакцины. Если денег дадут

22.07.2021 13:51
- гость -

Вот они! Наши герои земляки! нам не будет стыдно перед другими , у нас тоже есть свои

22.07.2021 13:53
- гость -

Нет, я насчитал только 9999 штук. Опять обман! )))

22.07.2021 13:56
- гость -

суть в том, что я ща буду это видео искать и смотреть)))))))))))))))))))))))))))))))

22.07.2021 13:59
- гость -

Надо к нему на канал записаться,а то после того как одного мощного блогера посадили за воровство и мошенничество там особо смотреть-то и нечего.

22.07.2021 14:00
- гость -

Опять обман! )))

один у него в уже ушел из комнаты)

22.07.2021 14:12
- гость -

блин . в ухе т.е

22.07.2021 14:13
гость

Тараканы. не тараканы. у чувака 12 млн. подписчиков. а это значит что он даааавно долларовый миллионер.

22.07.2021 14:20
гость

у чувака 12 млн. подписчиков

Потом эти миллионы еще на выборы придут и голосовать будут. Выберут кого-нибудь, типа этого чувака, по приколу

22.07.2021 14:26
- гость -

22.07.2021 13:32
Митенька ржевский
После Рубчика- что такое какие-то тараканы?

Можно подумать, в Барнауле их нет. Стоит окошко открыть на день, и привет, приехали друзья в количестве штук сто.

22.07.2021 14:31
Павсекакий

12 миллионов недоразвитых. Не надо давать им деньги на интернет.

22.07.2021 14:31
- гость -

у вас есть тараканы? последний раз их видела лет так 25 назад

22.07.2021 14:35
- гость -

22.07.2021 14:31
- гость -

Не зарекайтесь.Тоже не было лет 10. Они еще, говорят, старые вышек боятся, а новые уже нет.

22.07.2021 14:36
гость

у вас есть тараканы? последний раз их видела лет так 25 назад

Это потому что у вас зарплата хорошая. Потому что вы умная, вам много платят. Вы накопили и купили себе квартиру в новом доме. Хорошо быть умной

22.07.2021 14:43
- гость -

Все зависит от нормальности соседей, если рядом алконафты в сраче там и куча тараканов.

22.07.2021 14:43
- гость -

Это потому что у вас зарплата хорошая. Потому что вы умная, вам много платят. Вы накопили и купили себе квартиру в новом доме. Хорошо быть умной

а вы видимо потомок Ванги?

22.07.2021 14:51
- гость -

22.07.2021 14:43
- гость -
Все зависит от нормальности соседей, если рядом алконафты в сраче там и куча тараканов.

В подвале могут жить, им на алконавтов или не алконавтов по барабану. Скорость передвижения среднего таракана - 1 м в секунду.

22.07.2021 14:53
- гость -

В подвале могут жить, им на алконавтов или не алконавтов по барабану.


запаршивел твой домик...

22.07.2021 14:56
АБОРИГЕН

22.07.2021 13:40
житель Барнаула
Он то как раз знает что делает. А ты иди и дальше ишачь за копейки и сетуй на тяжелую жизнь.

22.07.2021 14:57
- гость -

22.07.2021 14:53
- гость -

Домик надежный, даже во время землетрясов нигде не треснул.

22.07.2021 15:08
- гость -

вот такие у Аборигейки кумиры. хотя удивляться нечему.

22.07.2021 15:23
- гость -

22.07.2021 15:08
- гость -
У него еще эти....нетрадиционные вызывают большой интерес. А если первые и вторые "эти" то Абориген счастлив вполне наверное. Лишь бы месный со своей маской продолжал спать под пальмой.

22.07.2021 15:45
гость

а вы видимо потомок Ванги?

Что, угадал?

22.07.2021 15:47
- гость -

22.07.2021 14:56
АБОРИГЕН
Он то как раз знает что делает

..., так ты его подписчик? Всегда так думал, твой уровень

22.07.2021 15:54
- гость -

Что, угадал?

все 146%

22.07.2021 16:13
гость

все 146%

Это логика, кто еще может хорошо зарабатывать, конечно умная женщина

22.07.2021 16:19
- гость -

конечно умная женщина

и скромная и красивая

22.07.2021 16:21
тю!

Сожрал их, что ли?!!!

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