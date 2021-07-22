Алтайский блогер провёл сутки в комнате с 10 тысячами тараканов

Видеоблогер Максим Монахов, более известный в Сети как Mamix, выложил на своём YouTube-канале запись, на которой он находится в комнате с 10 тысячами тараканов. В такой компании в замкнутом пространстве он провёл сутки.
Специально для эксперимента команда блогера подготовила закрытую комнату. Когда парень оказался внутри, в неё через специальные отверстия начали запускать мадагаскарских и туркменских тараканов, а через 12 часов туда отправились тараканы вида "мёртвая голова".
Через 16 часов в комнате полностью погас свет. Спустя сутки блогера выпустили из комнаты.
Напомним, 25-летний Монахов – уроженец Рубцовска. Сейчас живёт в Новосибирске. У него около 12 миллионов подписчиков.
Комментарии
После Рубчика- что такое какие-то тараканы?
А суть экспереманта в чём?
22.07.2021 13:34
экуар
Посиди и может узнаешь)))
Я вообще не боюсь насекомых. мышей, змей и пр... поэтому вообще не понятно в чем смысл этой комнаты. За деньги посижу)))
В голове, для начала, человеку нужно тараканов вывести.
Блогер не знает как привлечь подписчиков и дуреет!
А еще он может с больными коронавирусом посидеть, видео будет популярно
А еще он может с больными коронавирусом посидеть, видео будет популярно
Через 42 дня после вакцины. Если денег дадут
Вот они! Наши герои земляки! нам не будет стыдно перед другими , у нас тоже есть свои
Нет, я насчитал только 9999 штук. Опять обман! )))
суть в том, что я ща буду это видео искать и смотреть)))))))))))))))))))))))))))))))
Надо к нему на канал записаться,а то после того как одного мощного блогера посадили за воровство и мошенничество там особо смотреть-то и нечего.
Опять обман! )))
один у него в уже ушел из комнаты)
блин . в ухе т.е
Тараканы. не тараканы. у чувака 12 млн. подписчиков. а это значит что он даааавно долларовый миллионер.
у чувака 12 млн. подписчиков
Потом эти миллионы еще на выборы придут и голосовать будут. Выберут кого-нибудь, типа этого чувака, по приколу
22.07.2021 13:32
Митенька ржевский
После Рубчика- что такое какие-то тараканы?
Можно подумать, в Барнауле их нет. Стоит окошко открыть на день, и привет, приехали друзья в количестве штук сто.
12 миллионов недоразвитых. Не надо давать им деньги на интернет.
у вас есть тараканы? последний раз их видела лет так 25 назад
22.07.2021 14:31
- гость -
Не зарекайтесь.Тоже не было лет 10. Они еще, говорят, старые вышек боятся, а новые уже нет.
у вас есть тараканы? последний раз их видела лет так 25 назад
Это потому что у вас зарплата хорошая. Потому что вы умная, вам много платят. Вы накопили и купили себе квартиру в новом доме. Хорошо быть умной
Все зависит от нормальности соседей, если рядом алконафты в сраче там и куча тараканов.
Это потому что у вас зарплата хорошая. Потому что вы умная, вам много платят. Вы накопили и купили себе квартиру в новом доме. Хорошо быть умной
а вы видимо потомок Ванги?
22.07.2021 14:43
- гость -
Все зависит от нормальности соседей, если рядом алконафты в сраче там и куча тараканов.
В подвале могут жить, им на алконавтов или не алконавтов по барабану. Скорость передвижения среднего таракана - 1 м в секунду.
В подвале могут жить, им на алконавтов или не алконавтов по барабану.
запаршивел твой домик...
22.07.2021 13:40
житель Барнаула
Он то как раз знает что делает. А ты иди и дальше ишачь за копейки и сетуй на тяжелую жизнь.
22.07.2021 14:53
- гость -
Домик надежный, даже во время землетрясов нигде не треснул.
вот такие у Аборигейки кумиры. хотя удивляться нечему.
22.07.2021 15:08
- гость -
У него еще эти....нетрадиционные вызывают большой интерес. А если первые и вторые "эти" то Абориген счастлив вполне наверное. Лишь бы месный со своей маской продолжал спать под пальмой.
а вы видимо потомок Ванги?
Что, угадал?
22.07.2021 14:56
АБОРИГЕН
Он то как раз знает что делает
..., так ты его подписчик? Всегда так думал, твой уровень
Что, угадал?
все 146%
все 146%
Это логика, кто еще может хорошо зарабатывать, конечно умная женщина
конечно умная женщина
и скромная и красивая
Сожрал их, что ли?!!!