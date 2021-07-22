"Прогресс" для Бийска. Как будет выглядеть ледовая арена в наукограде за 360 млн

Стало известно, как будет выглядеть новая ледовая арена в Бийске, которую построят к концу 2022 года за 360 миллионов рублей. Презентацию объекта выложил на своей странице в Instagram министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Ледовый дворец построят рядом с разваливающимся стадионом "Прогресс", который городские власти планируют реконструировать в ближайшие годы. Арена станет вторым проектом в истории края, построенным в рамках государственно-частного партнёрства. 108 миллионов рублей выделит "Сибирский центр строительных материалов", директором которого является Андрей Цуркан.

Жители наукограда ждали ледовый дворец около десяти лет. Построить его планировали ещё в 2008 году, но денег на работы не нашли. Новым проектом предусматривается крытый каток с трибуной на 250 мест. Размер здания – 90 на 30 метров. Здесь разместится огороженная ледовая арена размером 30 на 60 метров. На входе будет фойе, касса, гардероб. Далее – помещения для техники. Кроме того, в комплекс здания будут входить раздевалки с душевыми, две тренерских комнаты, помещение для маломобильных групп населения, буфет и столовая. Два спортивных зала, каждый площадью по 100 квадратных метров, будут использоваться как тренажёрный и помещения для фитнеса и хореографии.