Неизвестные застрелили полицейского в Ставрополье

Заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя застрелили неизвестные. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительной версии, это было спланированное убийство. Преступники поджидали сотрудника полиции. Когда он приехал к дому, один из них открыл стрельбу из огнестрельного оружия. После этого преступники скрылись на автомобиле", – сообщил собеседник агентства.

Сейчас ведётся розыск двоих подозреваемых в нападении на сотрудника полиции. Отмечается, что мужчина скончался от полученных травм, несмотря на то, что врачи до последнего боролись за его жизнь.

Ранее сообщалось, что 60-летний житель Адлера застрелил двух судебных приставов после того, как они попытались ему вручить исполнительный лист о сносе "самовольно возведённых построек". Стрелявший с охотничьим ружьём в руках защищал свой магазин, который, как решил суд, он построил незаконно.