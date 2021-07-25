Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 25 июля

В Алтайском крае в воскресенье установится жаркая, но пасмурная погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

25 июля днём температура воздуха составит от +29°C до +34°C, в Барнауле – от +29°C до +31°C. Это немного теплее, чем в субботу.

Синоптики прогнозируют в отдельных районах дожди и грозы, а по утру – туман. Ветер юго-западный. Его порывы могут достигать скорости 13 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили жителей региона о высокой пожароопасности. В такую погоду рекомендуют не жечь костры.