Сильные дожди накроют несколько регионов Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что несколько регионов России в ближайшие два дня накроет сильный дождь. Слова специалиста передаёт ТАСС.

"В Якутии, Магаданской области, на Чукотке прогнозируется сильный дождь 25-26 июля, и это будет способствовать тому, чтобы интенсивность бушующих там пожаров уменьшалась. В Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае – тоже сильный дождь и грозы в ближайшие два дня. На севере и юге Красноярского края аналогичная ситуация: дождь, гроза, град. Ещё, где сильные осадки, – это Северо-Кавказский федеральный округ", – заявил Вильфанд.

Он добавил, что обильные осадки могут привести к ухудшению паводковой ситуации на Амуре. Вода здесь может сильно превысить допустимый уровень и подтопить участки местных жителей.