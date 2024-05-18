В Барнауле 18 мая пройдут последние в весеннем сезоне ярмарки

Торговые площадки будут работать по семи адресам

18 мая 2024, 09:40, ИА Амител

Виноград на продуктовой ярмарке / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 18 мая пройдут заключительные в весеннем сезоне продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

На них горожане смогут купить мясо, рыбу, выпечку, фрукты, овощи и другие продукты. Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

Железнодорожный – сквер 60 лет СССР;

Индустриальный – парк спорта Смертина, ул. Новосибирская, 16в;

Ленинский – площадь Народная;

Октябрьский – сквер имени Германа Титова;

Центральный – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21а.

Предыдущие ярмарки проходили в Барнауле 5 мая, накануне Пасхи. На них горожане потратили более 10 млн рублей.