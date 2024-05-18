В Барнауле 18 мая пройдут последние в весеннем сезоне ярмарки
Торговые площадки будут работать по семи адресам
18 мая 2024, 09:40, ИА Амител
Виноград на продуктовой ярмарке / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле 18 мая пройдут заключительные в весеннем сезоне продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.
На них горожане смогут купить мясо, рыбу, выпечку, фрукты, овощи и другие продукты. Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах города:
- Железнодорожный – сквер 60 лет СССР;
- Индустриальный – парк спорта Смертина, ул. Новосибирская, 16в;
- Ленинский – площадь Народная;
- Октябрьский – сквер имени Германа Титова;
- Центральный – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21а.
Предыдущие ярмарки проходили в Барнауле 5 мая, накануне Пасхи. На них горожане потратили более 10 млн рублей.
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