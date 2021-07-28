В Госдуме предложили способ снижения цен на нефть в России

Депутаты Дмитрий Ионин и Игорь Ананских предложили отменить главную льготу нефтяников – возврат НДС за продажу сырой нефти за границу. По их мнению, такой способ поможет снизить цены на бензин в России.
Как объяснил Ионин в разговоре с ura.ru, при продаже сырой нефти за рубеж нефтяные компании кроме прибыли получают возмещение НДС. В результате производителям невыгодно производить бензин в России и возникает "дикий дефицит".
Государство применяет разные меры воздействия на нефтяников, однако и готовый продукт они продают за границу.
"Механизм демпфера – это попытка заменить рыночные механизмы прямыми выплатами из бюджета, чтобы нефтяники хоть как-то сдержали свои аппетиты", – объяснил Дмитрий Ионин.
Парламентарий заявил, что нужно отменить льготы для нефтяников, а затем привлечь антимонопольную службу и разобраться с ценообразованием на бензин. В странах ближнего зарубежья российский бензин порой стоит намного дешевле. Ионин отметил, что от цены на топливо зависит очень многое, в том числе цены на продукты.
С ним согласился его коллега Игорь Ананских. По его мнению, при отмене возврата НДС продавать нефть за границу будет невыгодно. В таком случае больше топлива будет оставаться в стране.
Комментарии
Что только в предверии выборов в голову не придёт!
производителям невыгодно производить бензин в России
Вот зачем едросы это делают?
скоро, скоро выборы... Надо пообещать народу побольше, а после выборов, прям на следующий день загнуть раком всех новыми идиотскими запретными законами и конскими штрафами да налогами. Главное - до выборов продержаться...
и ни слова об налоговом маневре я думаю что-б не обидеть председателя ЕР )))
Как только депутаты начинают вопеть "за народ", сразу становится ясно, что снова будут грабить!!!