В Госдуме предложили способ снижения цен на нефть в России

Депутаты Дмитрий Ионин и Игорь Ананских предложили отменить главную льготу нефтяников – возврат НДС за продажу сырой нефти за границу. По их мнению, такой способ поможет снизить цены на бензин в России.

Как объяснил Ионин в разговоре с ura.ru, при продаже сырой нефти за рубеж нефтяные компании кроме прибыли получают возмещение НДС. В результате производителям невыгодно производить бензин в России и возникает "дикий дефицит".

Государство применяет разные меры воздействия на нефтяников, однако и готовый продукт они продают за границу.

"Механизм демпфера – это попытка заменить рыночные механизмы прямыми выплатами из бюджета, чтобы нефтяники хоть как-то сдержали свои аппетиты", – объяснил Дмитрий Ионин.

Парламентарий заявил, что нужно отменить льготы для нефтяников, а затем привлечь антимонопольную службу и разобраться с ценообразованием на бензин. В странах ближнего зарубежья российский бензин порой стоит намного дешевле. Ионин отметил, что от цены на топливо зависит очень многое, в том числе цены на продукты.

С ним согласился его коллега Игорь Ананских. По его мнению, при отмене возврата НДС продавать нефть за границу будет невыгодно. В таком случае больше топлива будет оставаться в стране.