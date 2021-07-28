"Право пяти заявлений". В СФУ рассказали об изменении правил подачи документов

В приёмной комиссии Сибирского федерального университета сообщили, что у абитуриентов осталось всего два дня, чтобы воспользоваться "Правом пяти заявлений". Оказывается, правила поступления в 2021 году предусматривают возможность подать больше, чем три заявления, как это было традиционно. Но так как далеко не все абитуриенты об этом знают, то упускают возможность увеличить шансы на поступление в университет.

Руководитель департамента довузовской подготовки и нового набора Андрей Лученков порекомендовал указать максимальное количество направлений.

"Конкурсная ситуация меняется не просто ежедневно, а ежечасно. Для того чтобы процесс поступления прошёл максимально ровно, стоит воспользоваться своим законным правом – "правом пяти заявлений". Если первым приоритетом вы выбрали высококонкурсное направление, то вполне логично четвёртым или пятым приоритетом указать менее конкурсное направление и тем самым увеличить шансы на поступление. Подстраховаться", – рассказал Андрей Лученков.

Специалисты приёмной комиссии отметили, что приём заявлений на бюджетные места будет идти ещё только два дня, до 29 июля. А после 2 августа, когда опубликуют рейтинг абитуриентов, можно будет выбрать из пяти направлений то, на которое вы точно проходите, и уже туда подать согласие на зачисление. Эта возможность у абитуриентов, претендующих на бесплатное обучение, сохранится до 11 августа включительно.