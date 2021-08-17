Путин подписал новый план по борьбе с коррупцией на 2021-2024 годы

16 августа президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на несколько лет: 2021-2024 годы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, до 15 октября правительство должно представить предложения по совершенствованию порядка представления лицами, замещающими государственные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
До 10 декабря Генпрокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете. Кроме того, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.
Также Путин поручил Минобрнауки проработать вопрос открытия магистратуры для студентов по направлению "Антикоррупционная деятельность". Также министерство должно будет проводить международные и всероссийские мероприятия по теме противодействия взяточничеству в образовательных и научных учреждениях.
Отдельно силовики должны будут предоставить предложения по запрету госслужбы для тех, кто отделался штрафами "за коррупционное преступление".
Комментарии
Нет, всё достаточно. У тебя было двадцать лет. Готовься освобождать место, засиделся уже.
-Есть ли у вас план, мистер Фикс?
-Есть ли у меня план? Да у меня есть целых три плана!
Предлагаю установить зарплату в два душевых МРОТа всем чиновникам. И обязать их строго отчитываться о каждой покупке путём предоставления распечатки с единственного возможного счёта в банке.
Не дать не взять, тут даже магистром не надо быть.
17.08.2021 09:14
- гость -
-Есть ли у вас план, мистер Фикс?
-Есть ли у меня план? Да у меня есть целых три плана!
Вот точно. План наше все...
Фонд борьбы с коррупцией - террористическая организация.
Трудно бороться с тем, что сам создал.
Предложение проф. Преображенского:
"...разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» — я смеюсь. Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся ... прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой."
09:28
Нет, ну сам-то Владимир Владимирович в магазинах Интим сможет рассчитываться ликвидной наличностью. Вот в древние исторические времена были такие половцы, значит и хазары они то рассчитывались лошадьми. Самая ликвидная в те времена была наличность.
17.08.2021 09:09
АБОРИГЕН, у тебя на эту фамилию реакция, как у собаки Павлова на еду.Увидел знакомые буквы, и сразу слюна закапала.)))
смотришь зп по основному месту работы, сравниваешь с ндфл и реальными расходами. Разница = коррупция.
Путин - гвоздь на котором висит пиджак российской государственности. К сожалению пока единственный... на котором всё держится. Очень надеюсь что к 2024-му он создаст более-менее работающую, самовоспроизводящуюся и самоочищающуюся систему управления страной государством и народом. Хотя бы её проообраз, лекала. И задаст устойчивый тренд на усиление суверенитета во всех направлениях жизни общества и культурной и образовательной. При слабеющем дяди Сэме у нас есть реальный шанс вырваться. Это надо использовать, пока осталось здравая часть общества, пока не всех перепрограммировали.
Еще старые планы борьбы с коррупцией не выполнили, а уже новый распечатали. Так у нас бумаги не хватит.
- А мы вчера коррупционеров душили-душили…
17.08.2021 09:45
М
Путин - гвоздь
А Ленин - гриб.
17.08.2021 09:55
гость
А ты дуб
17.08.2021 09:45 М
Это же насколько надо ходить в розовых очках?. Или просто слепо-глухо-немой?
че там опять пчелы против меда
09:55
А какой толк то с тех. пор
Время на раскачку нет. А почему хотите чиновникам установить зарплату 2 МРОТ? Почему два?
Просить условный срок за воровство 14 миллионов бюджетных рублей
Неизвестно чем закончится замена одного президента другим.Раньше в самом старшем классе преподавался предмет "Обществоведение".Была тема-"Общество и личность".
Понятно,что личность имеет большое, а иногда и огромное значение для государства.Хотя...Тут как посмотреть:именно общество соседней страны выбрало президентом своего государства комика из кинокомедии "Слуга народа",который ранее на сцене играл членом на рояле гимн страны.
17.08.2021 09:45
Конечно единственный. Фургал сидит. Лешка сидит. Грудинина помоями льют, не перестают (мне он тоже не очень нравится).
И каких только планов ,мероприятий ,постановлений и прочей лабуды мы постоянно слышим ,а воз и ныне там ,но хотя бы раз отчитался о выполнении этих посылов перед народом .
Если так называемое "мировое сообщество", а точнее говоря её некоторая часть валят шишки на нашего президента и вводят санкции,это значит, что он ведёт независимую политику и именно в интересах своего государства.
Если хвалят как хвалили горбачёва и ельцин-пиши пропало.
17.08.2021 09:28
- гость -
Трудно бороться с тем, что сам создал.
++++10000000000000000000000000000000000000000000
17.08.2021 09:34
- гость -
17.08.2021 09:09
АБОРИГЕН, у тебя на эту фамилию реакция, как у собаки Павлова на еду.Увидел знакомые буквы, и сразу слюна закапала.)))
То же самое можно сказать про тебя, про твою реакцию на кличку Абориген.
10:28 Просить условный за воровство...
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Раскаялась и деньги вернула.В бОльшем не замечена(или не поймана за руку))
17.08.2021 09:45
М
Путин - гвоздь на котором висит пиджак российской государственности. К сожалению пока единственный... на котором всё держится. Очень надеюсь что к 2024-му он создаст более-менее работающую,
Слушай, вечерний М, а почему твой бог володя не создал это за предыдущие 21 год? а теперь ты ему еще 3 года даешь, и все будет?
понять и простить Вовчика.
17.08.2021 10:28
- гость -
17.08.2021 09:45
Конечно единственный. Фургал сидит. Лешка сидит. Грудинина помоями льют, не перестают (мне он тоже не очень нравится).
А я бы поставил президентом депутата Самары коммуниста Бондаренко. Ну по любому он лучше Путина будет.
17.08.2021 10:28
Это ли не коррупция?
Просить условный срок за воровство 14 миллионов бюджетных рублей
Считаю, что Штань должна сидеть реально, а в случае условного срока должны присесть судьи и прокуроры, потому, что что тут явно коррупция.
коммуниста Бондаренко
Мое имхо, он такой же балабол и шоумен, как Жирик. А Фургал делом показал, как умеет решать вопросы.
17.08.2021 10:41
- гость -
10:28 Просить условный за воровство...
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Раскаялась и деньги вернула.В бОльшем не замечена(или не поймана за руку))
У штань скелетов в шкафу на три пожизненных срока
Послушайте я вот уже который год говорю, что 44-ФЗ надо отменять, он парализует нормальную работу и органов государственной власти и хозяйствующих субъектов.
Не думаю, что я один так считаю. Его кто-то отменил? Нет, его постоянно совершенствуют.
А потом мне кто-то что-то начинает рассказывать о мазохизме.
У штань скелетов в шкафу на три пожизненных срока
И почему ты еще не в прокуратуре или следкоме?
17.08.2021 10:50
- гость -
коммуниста Бондаренко
Мое имхо, он такой же балабол и шоумен, как Жирик. А Фургал делом показал, как умеет решать вопросы.
Насчет Фургала не знаю, не видел его ни разу.А обзывать Бондаренко балаболом? Вам не стыдно? Стал бы Бондаренко губернатором и ничего не сделал, тогда можно обзывать, а так, как можно? Бессовестный вы человек.
Другой бы на месте Томено, видя, что у него в Бийске полная срань, в других местах то же самое и всё из за 44-ФЗ давно бы приостановил действие это закона на подведомственной территории. Назло прокуратуре.) Вот поэтому другого и нет на его месте. Там только проверенные люди. Неспособные к таким поступкам.
17.08.2021 10:58
- гость -
У штань скелетов в шкафу на три пожизненных срока
И почему ты еще не в прокуратуре или следкоме?
Коррупция сэр. Попробуй устройся в прокуратуру. Место шикарное, ничего не делаешь, а зарплата огромная. Судья свою дочку не смог устроить в прокуратуру, меня просил, взятку обещал в виде ресторана, сауны и девочек. А в следком сунься, а там зарплата еще больше, чем в прокуратуре. А я работал, в указанных тобой органах, сейчас на пенсии.
Работал в органах, про Штань знаю ВСЕ. Потому расстрелял бы без колебаний.
Судья свою дочку не смог устроить в прокуратуру, меня просил, взятку обещал
Да тут никак сам бывший прокурор города затесался. А чего не устроил то? Надо было не девочек обещать, а мальчиков?
17.08.2021 11:15
- гость -
А остальные то не знают?
Привет прокурору города. Я помню, что могу зайти в любое время, без записи, когда захочу.
Просто пока не зачем.
17.08.2021 10:41
- гость -
То же самое можно сказать про тебя, про твою реакцию на кличку Абориген
И не говори.Бориска в каждой бочке тампакс.Мельтешит в каждой ветке.
Работал в органах, про Штань знаю ВСЕ.
..в квалифицирующих признаках преступления не разбирается ..
Так у нас в АГУ на юрфаке учат?
Путин утвердил план противодействия коррупции..... - План,который сами коррупционеры и сочинили?
Расстрелы с конфискацией.
Только они снизят уровень коррупции.
Путин гарант коррупционной системы. Так что больше чем пулю себе в голову он сделать не сможет.
17.08.2021 10:43
- гость -
Ты даже представить себе не можешь что противостоит развитию Русской цивилизации, на каких уровнях оно работает. Например, развал советского проекта шел медленно и упорно начиная с гибели Сталина. Сегодня наш троцкистский дипстейт полностью слился с американо-европейским дипстейтом. Их рычаги и механизмы воздействия на массы и сознание людей, проникновение в систему управления, близко не снились тем кто жил в СССР. Поэтому Путину намного сложнее и управлять элитами и рулить на развитие, чем Сталину. Просто не могу представить как ему это удаётся. Поэтому честь ему и хвала, здоровья и многих лет активной жизни!