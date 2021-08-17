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Новости

Путин подписал новый план по борьбе с коррупцией на 2021-2024 годы

, ИА "Амител"
Правительство должно представить свои предложения по совершенствованию контроля до 15 октября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

16 августа президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на несколько лет: 2021-2024 годы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, до 15 октября правительство должно представить предложения по совершенствованию порядка представления лицами, замещающими государственные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

До 10 декабря Генпрокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете. Кроме того, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.

Также Путин поручил Минобрнауки проработать вопрос открытия магистратуры для студентов по направлению "Антикоррупционная деятельность". Также министерство должно будет проводить международные и всероссийские мероприятия по теме противодействия взяточничеству в образовательных и научных учреждениях.

Отдельно силовики должны будут предоставить предложения по запрету госслужбы для тех, кто отделался штрафами "за коррупционное преступление".

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.08.2021 09:09
АБОРИГЕН

Нет, всё достаточно. У тебя было двадцать лет. Готовься освобождать место, засиделся уже.

17.08.2021 09:14
- гость -

-Есть ли у вас план, мистер Фикс?
-Есть ли у меня план? Да у меня есть целых три плана!

17.08.2021 09:16
Лёха

Предлагаю установить зарплату в два душевых МРОТа всем чиновникам. И обязать их строго отчитываться о каждой покупке путём предоставления распечатки с единственного возможного счёта в банке.

Не дать не взять, тут даже магистром не надо быть.

17.08.2021 09:23
- гость -

17.08.2021 09:14
- гость -
-Есть ли у вас план, мистер Фикс?
-Есть ли у меня план? Да у меня есть целых три плана!

Вот точно. План наше все...

17.08.2021 09:28
- гость -

Фонд борьбы с коррупцией - террористическая организация.

17.08.2021 09:28
- гость -

Трудно бороться с тем, что сам создал.

17.08.2021 09:32
- гость -

Предложение проф. Преображенского:
"...разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» — я смеюсь. Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся ... прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой."

17.08.2021 09:33
Лёха

09:28
Нет, ну сам-то Владимир Владимирович в магазинах Интим сможет рассчитываться ликвидной наличностью. Вот в древние исторические времена были такие половцы, значит и хазары они то рассчитывались лошадьми. Самая ликвидная в те времена была наличность.

17.08.2021 09:34
- гость -

17.08.2021 09:09
АБОРИГЕН, у тебя на эту фамилию реакция, как у собаки Павлова на еду.Увидел знакомые буквы, и сразу слюна закапала.)))

17.08.2021 09:40
- гость -

смотришь зп по основному месту работы, сравниваешь с ндфл и реальными расходами. Разница = коррупция.

17.08.2021 09:45
М

Путин - гвоздь на котором висит пиджак российской государственности. К сожалению пока единственный... на котором всё держится. Очень надеюсь что к 2024-му он создаст более-менее работающую, самовоспроизводящуюся и самоочищающуюся систему управления страной государством и народом. Хотя бы её проообраз, лекала. И задаст устойчивый тренд на усиление суверенитета во всех направлениях жизни общества и культурной и образовательной. При слабеющем дяди Сэме у нас есть реальный шанс вырваться. Это надо использовать, пока осталось здравая часть общества, пока не всех перепрограммировали.

17.08.2021 09:48
Гость

Еще старые планы борьбы с коррупцией не выполнили, а уже новый распечатали. Так у нас бумаги не хватит.

17.08.2021 09:54
гость

- А мы вчера коррупционеров душили-душили…

17.08.2021 09:55
гость

17.08.2021 09:45
М
Путин - гвоздь

А Ленин - гриб.

17.08.2021 10:05
- гость -


17.08.2021 09:55
гость
А ты дуб

17.08.2021 10:10
- гость -

17.08.2021 09:45 М
Это же насколько надо ходить в розовых очках?. Или просто слепо-глухо-немой?

17.08.2021 10:13
- гость -

че там опять пчелы против меда

17.08.2021 10:23
Лёха

09:55
А какой толк то с тех. пор

17.08.2021 10:26
- гость -

Время на раскачку нет. А почему хотите чиновникам установить зарплату 2 МРОТ? Почему два?

17.08.2021 10:28
Это ли не коррупция?

Просить условный срок за воровство 14 миллионов бюджетных рублей

17.08.2021 10:28
- гость -

Неизвестно чем закончится замена одного президента другим.Раньше в самом старшем классе преподавался предмет "Обществоведение".Была тема-"Общество и личность".
Понятно,что личность имеет большое, а иногда и огромное значение для государства.Хотя...Тут как посмотреть:именно общество соседней страны выбрало президентом своего государства комика из кинокомедии "Слуга народа",который ранее на сцене играл членом на рояле гимн страны.



17.08.2021 10:28
- гость -

17.08.2021 09:45
Конечно единственный. Фургал сидит. Лешка сидит. Грудинина помоями льют, не перестают (мне он тоже не очень нравится).

17.08.2021 10:32
Гость

И каких только планов ,мероприятий ,постановлений и прочей лабуды мы постоянно слышим ,а воз и ныне там ,но хотя бы раз отчитался о выполнении этих посылов перед народом .

17.08.2021 10:33
- гость -

Если так называемое "мировое сообщество", а точнее говоря её некоторая часть валят шишки на нашего президента и вводят санкции,это значит, что он ведёт независимую политику и именно в интересах своего государства.

17.08.2021 10:36
- гость -

Если хвалят как хвалили горбачёва и ельцин-пиши пропало.

17.08.2021 10:39
- гость -

17.08.2021 09:28
- гость -
Трудно бороться с тем, что сам создал.

++++10000000000000000000000000000000000000000000

17.08.2021 10:41
- гость -

17.08.2021 09:34
- гость -
17.08.2021 09:09
АБОРИГЕН, у тебя на эту фамилию реакция, как у собаки Павлова на еду.Увидел знакомые буквы, и сразу слюна закапала.)))

То же самое можно сказать про тебя, про твою реакцию на кличку Абориген.

17.08.2021 10:41
- гость -

10:28 Просить условный за воровство...
-----------------------------
Раскаялась и деньги вернула.В бОльшем не замечена(или не поймана за руку))

17.08.2021 10:43
- гость -

17.08.2021 09:45
М
Путин - гвоздь на котором висит пиджак российской государственности. К сожалению пока единственный... на котором всё держится. Очень надеюсь что к 2024-му он создаст более-менее работающую,

Слушай, вечерний М, а почему твой бог володя не создал это за предыдущие 21 год? а теперь ты ему еще 3 года даешь, и все будет?

17.08.2021 10:46
- гость -

понять и простить Вовчика.

17.08.2021 10:47
- гость -

17.08.2021 10:28
- гость -
17.08.2021 09:45
Конечно единственный. Фургал сидит. Лешка сидит. Грудинина помоями льют, не перестают (мне он тоже не очень нравится).

А я бы поставил президентом депутата Самары коммуниста Бондаренко. Ну по любому он лучше Путина будет.

17.08.2021 10:49
- гость -

17.08.2021 10:28
Это ли не коррупция?
Просить условный срок за воровство 14 миллионов бюджетных рублей

Считаю, что Штань должна сидеть реально, а в случае условного срока должны присесть судьи и прокуроры, потому, что что тут явно коррупция.

17.08.2021 10:50
- гость -

коммуниста Бондаренко
Мое имхо, он такой же балабол и шоумен, как Жирик. А Фургал делом показал, как умеет решать вопросы.

17.08.2021 10:53
- гость -

17.08.2021 10:41
- гость -
10:28 Просить условный за воровство...
-----------------------------
Раскаялась и деньги вернула.В бОльшем не замечена(или не поймана за руку))

У штань скелетов в шкафу на три пожизненных срока

17.08.2021 10:55
Лёха

Послушайте я вот уже который год говорю, что 44-ФЗ надо отменять, он парализует нормальную работу и органов государственной власти и хозяйствующих субъектов.
Не думаю, что я один так считаю. Его кто-то отменил? Нет, его постоянно совершенствуют.
А потом мне кто-то что-то начинает рассказывать о мазохизме.

17.08.2021 10:58
- гость -

У штань скелетов в шкафу на три пожизненных срока

И почему ты еще не в прокуратуре или следкоме?

17.08.2021 10:59
- гость -

17.08.2021 10:50
- гость -
коммуниста Бондаренко
Мое имхо, он такой же балабол и шоумен, как Жирик. А Фургал делом показал, как умеет решать вопросы.

Насчет Фургала не знаю, не видел его ни разу.А обзывать Бондаренко балаболом? Вам не стыдно? Стал бы Бондаренко губернатором и ничего не сделал, тогда можно обзывать, а так, как можно? Бессовестный вы человек.

17.08.2021 11:04
Лёха

Другой бы на месте Томено, видя, что у него в Бийске полная срань, в других местах то же самое и всё из за 44-ФЗ давно бы приостановил действие это закона на подведомственной территории. Назло прокуратуре.) Вот поэтому другого и нет на его месте. Там только проверенные люди. Неспособные к таким поступкам.

17.08.2021 11:07
- гость -

17.08.2021 10:58
- гость -
У штань скелетов в шкафу на три пожизненных срока

И почему ты еще не в прокуратуре или следкоме?

Коррупция сэр. Попробуй устройся в прокуратуру. Место шикарное, ничего не делаешь, а зарплата огромная. Судья свою дочку не смог устроить в прокуратуру, меня просил, взятку обещал в виде ресторана, сауны и девочек. А в следком сунься, а там зарплата еще больше, чем в прокуратуре. А я работал, в указанных тобой органах, сейчас на пенсии.

17.08.2021 11:15
- гость -

Работал в органах, про Штань знаю ВСЕ. Потому расстрелял бы без колебаний.

17.08.2021 11:25
- гость -

Судья свою дочку не смог устроить в прокуратуру, меня просил, взятку обещал


Да тут никак сам бывший прокурор города затесался. А чего не устроил то? Надо было не девочек обещать, а мальчиков?

17.08.2021 11:35
- гость -

17.08.2021 11:15
- гость -
А остальные то не знают?

17.08.2021 11:35
Лёха

Привет прокурору города. Я помню, что могу зайти в любое время, без записи, когда захочу.
Просто пока не зачем.

17.08.2021 11:37
- гость -

17.08.2021 10:41
- гость -
То же самое можно сказать про тебя, про твою реакцию на кличку Абориген
И не говори.Бориска в каждой бочке тампакс.Мельтешит в каждой ветке.

17.08.2021 11:45
- гость -

Работал в органах, про Штань знаю ВСЕ.
..в квалифицирующих признаках преступления не разбирается ..

Так у нас в АГУ на юрфаке учат?

17.08.2021 11:51
- гость -

Путин утвердил план противодействия коррупции..... - План,который сами коррупционеры и сочинили?

17.08.2021 13:16
Человек

Расстрелы с конфискацией.
Только они снизят уровень коррупции.

17.08.2021 13:31
Fkt

Путин гарант коррупционной системы. Так что больше чем пулю себе в голову он сделать не сможет.

17.08.2021 14:41
М

17.08.2021 10:43
- гость -
Ты даже представить себе не можешь что противостоит развитию Русской цивилизации, на каких уровнях оно работает. Например, развал советского проекта шел медленно и упорно начиная с гибели Сталина. Сегодня наш троцкистский дипстейт полностью слился с американо-европейским дипстейтом. Их рычаги и механизмы воздействия на массы и сознание людей, проникновение в систему управления, близко не снились тем кто жил в СССР. Поэтому Путину намного сложнее и управлять элитами и рулить на развитие, чем Сталину. Просто не могу представить как ему это удаётся. Поэтому честь ему и хвала, здоровья и многих лет активной жизни!

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