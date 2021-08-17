Путин подписал новый план по борьбе с коррупцией на 2021-2024 годы

16 августа президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на несколько лет: 2021-2024 годы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, до 15 октября правительство должно представить предложения по совершенствованию порядка представления лицами, замещающими государственные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

До 10 декабря Генпрокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете. Кроме того, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.

Также Путин поручил Минобрнауки проработать вопрос открытия магистратуры для студентов по направлению "Антикоррупционная деятельность". Также министерство должно будет проводить международные и всероссийские мероприятия по теме противодействия взяточничеству в образовательных и научных учреждениях.

Отдельно силовики должны будут предоставить предложения по запрету госслужбы для тех, кто отделался штрафами "за коррупционное преступление".