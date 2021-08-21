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Бийчанка лишилась всех своих сбережений, решив подзаработать в интернете

, ИА "Амител"
Злоумышленники придумали новую схему похищения денег у граждан
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Бийчанка потеряла свои сбережения в надежде подработать в интернете. Женщине позвонил неизвестный, который предложил ей заработок, на что она согласилась.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, тогда незнакомец объяснил, что для выплаты заработной платы необходимо якобы оформить банковскую карту. Под диктовку женщина выполнила некоторые действия, по окончании которых лишилась всех своих накоплений.

"Работодатель" на связь так и не вышел. Поняв, что стала жертвой мошенника, горожанка обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции призывают граждан не совершать действия под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись. Не называйте номера банковских карт. Не верьте незнакомцам, звонящим с неизвестного вам номера телефона. Будьте бдительнее и учитесь на чужих ошибках.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.08.2021 12:11
Виктор

Хотела потуже набить свою мошну, а в результате набила чужую...

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