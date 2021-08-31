Путин подписал указ о единовременной выплате военным и правоохранителям

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей для военных и правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости.
В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы.
Во вторую – прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.
Деньги поступят на счета получателей в сентябре.
Ранее сообщалось, что единовременные выплаты пенсионеры получат на карты 2 сентября. Всего матпомощь получат около 43 миллионов человек.
Комментарии
Прокурорские, следаки, вертухаи да таможенники - все вконец обнищали?
Вот теперь они точно проголосуют за партию власти.
43 000 000 * 10 000 = 430 000 000 000
Нехилая взятка
Страна нищеты?
теперь 6 лет это рассказывать будут?
А как всё благостно начиналось - поддержать пенсионеров... Тем они самые оказались обеспеченные.
учителя опять вбросы бесплатно делать будут?