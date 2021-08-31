Путин подписал указ о единовременной выплате военным и правоохранителям

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей для военных и правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы.

Во вторую – прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.

Деньги поступят на счета получателей в сентябре.

Ранее сообщалось, что единовременные выплаты пенсионеры получат на карты 2 сентября. Всего матпомощь получат около 43 миллионов человек.