Глава Роскачества назвал самые некачественные продукты в России

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал о самых некачественных социально значимых товарах в России. По его словам, в список попали пельмени и мёд, производители которых чаще всех нарушают правила.

Как он отметил в интервью "Известиям", в российском мёде достаточно высокий уровень антибиотиков. Это связано с тем, что пасечники часто неправильно лечат пчёл. Кроме того, 28% обращений россиян касается отечественных сыров. В связи с этим в настоящее время организация проводит масштабное федеральное исследование.

Отдельно Протасов обратил внимание на нарушения в продукции лёгкой промышленности. Он отметил, что по результатам первого исследования 87-88% школьной формы не соответствовало маркировке, а ткань не дышала и не пропускала влагу, поскольку при производстве использовали синтетическое сырьё вместо натурального.