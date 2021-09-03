Глава Роскачества назвал самые некачественные продукты в России

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал о самых некачественных социально значимых товарах в России. По его словам, в список попали пельмени и мёд, производители которых чаще всех нарушают правила.
Как он отметил в интервью "Известиям", в российском мёде достаточно высокий уровень антибиотиков. Это связано с тем, что пасечники часто неправильно лечат пчёл. Кроме того, 28% обращений россиян касается отечественных сыров. В связи с этим в настоящее время организация проводит масштабное федеральное исследование.
Отдельно Протасов обратил внимание на нарушения в продукции лёгкой промышленности. Он отметил, что по результатам первого исследования 87-88% школьной формы не соответствовало маркировке, а ткань не дышала и не пропускала влагу, поскольку при производстве использовали синтетическое сырьё вместо натурального.
Комментарии
Может быть нужно всем надзорам и сельхоз и потреб и т.д. следить особенно внимательно, а покупатели должны просто купить и всё
12.06 - очень верное суждение.