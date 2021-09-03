На Алтае за четыре дня в ДТП погиб один ребёнок, ещё 12 детей пострадали

С 30 августа по 2 сентября в Алтайском крае зарегистрировали 24 ДТП. В них погибли два человека, в том числе один ребёнок, ещё 25 пострадали, из них – 12 детей, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной ГИБДД.

Там отметили, что большинство аварий связано с сознательными грубыми нарушениями ПДД: вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и так далее. Кроме того, зачастую водители при перевозке пассажиров пренебрегают средствами пассивной безопасности и не пропускают пешеходов. Сами пешеходы, впрочем, тоже порой нарушают правила.

Так, 29 августа в Первомайском районе 61-летний водитель ВАЗ-21043 при развороте не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автобусом Fiat Ducato. Водитель легковушки погиб на месте. Его пассажира и двух человек из автобуса госпитализировали.

Ещё одна серьёзная авария случилась в Барнауле. 31 августа 19-летний водитель Honda Accord нарушил ПДД и сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Горожанка получила серьёзные травмы.

В ГИБДД отметили, что в связи с аварийностью на дорогах Алтайского края наблюдается осложнение обстановки. Участников дорожного движения просят соблюдать все правила и осознавать ответственность за свои действия.

"Порядок на дороге начинается с каждого из нас. Необходимо всем осознавать ответственность за свои действия как участников дорожного движения, неукоснительно следовать правилам безопасного поведения в улично-дорожной среде, не быть равнодушными к возможным нарушениям правил со стороны других и быть ответственными за юных участников дорожного движения. Помните! Главная ценность – человеческая жизнь, и сохранить её на дорогах – наша общая задача", – говорится в сообщении.