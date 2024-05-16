Такой день. Уголовное дело из-за трещины в Барнауле и автобусы без кондукторов

О главных событиях Алтайского края за 15 мая

16 мая 2024, 00:02, ИА Амител

Закат в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле возбудили уголовное дело из-за трещины на стене трехэтажного дома на улице Максима Горького, 38а. Следователи увидели в произошедшем признаки нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

В краевой столице несколько автобусов маршрута № 1, возобновленного с 6 мая, начали работать без кондукторов и с терминалами оплаты в салонах. Пассажиры обязаны сами рассчитаться за проезд с помощью установленных на поручнях терминалов.

В Барнауле частично ограничат движение по Павловскому тракту из-за реконструкции сетей водоснабжения. Предполагается, что ремонт пройдет на трех участках – работы будут вести одновременно, но самым технологически сложным станет перекресток Павловского тракта и улицы Новороссийской.