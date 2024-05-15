Мать двоих детей из Барнаула купила несколько лотереек и выиграла 1 млн рублей
Сообщение о выигрыше пришло победительнице, когда она укладывала ребенка спать
15 мая 2024, 10:09, ИА Амител
Мать двоих детей Екатерина из Барнаула выиграла миллион рублей в тираже № 85 лотереи "Мечталлион", сообщили в пресс-службе "Национальной лотереи".
"Пару раз в месяц с супругом берем на сайте билеты – проверить удачу. Я купила один билет и еще набор из пяти билетов. В итоге из набора один билет выиграл 100 рублей, а тот, что я выбрала сама, принес нам миллион", – рассказала Екатерина.
Сообщение о выигрыше пришло победительнице, когда она укладывала ребенка спать.
"Я даже укладывать перестала, потому что такая сумма невероятная была. Отправила мужу сообщение. Он сначала не поверил. Мы столько лет берем разные лотереи, и вот нам, наконец-то, повезло. Это очень неожиданно, мы еще в шоке, не верится", – отметила Екатерина.
Выигрыш семья планирует потратить на путешествия.
10:18:36 15-05-2024
А вот бездетная бы не выиграла. 😀😀😀
10:29:04 15-05-2024
И кто такие сообщения рассылает?
11:55:29 15-05-2024
Гость (10:29:04 15-05-2024) И кто такие сообщения рассылает?...
Сайт Столото
14:43:03 15-05-2024
Гость (11:55:29 15-05-2024) Сайт Столото ... При покупке билета номер мобильника сообщается?
10:32:17 15-05-2024
Ну хоть какую-то часть вложеных за годы денег вернули
10:40:44 15-05-2024
лохотрон
13:54:26 15-05-2024
Гость (10:40:44 15-05-2024) лохотрон... Налог на глупость.
11:08:19 15-05-2024
Пусть не забудут отдать государство налог от выигрыша.
12:18:56 15-05-2024
Гость (11:08:19 15-05-2024) Пусть не забудут отдать государство налог от выигрыша.
я думаю, выплачивают уже за вычетом налогов
12:27:40 15-05-2024
Гость (12:18:56 15-05-2024) ... Нет. Налог за выигрыш до 4000 ₽ в год платить не нужно. в остальном нужно платить НДФЛ. Организатор подаст в налоговую справку о доходах получателя приза с исчисленным, но не удержанным налогом по ставке 35% до 25 февраля года, следующего за годом вручения приза. Ближе к осени налоговая пришлет победителю розыгрыша уведомление на уплату НДФЛ. Внести деньги нужно будет до 1 декабря.
12:21:50 15-05-2024
Интересно, потраченные деньги за годы приобретения билетов хоть отбили?
12:28:51 15-05-2024
Большинство выигрышей налоговых резидентов РФ облагаются НДФЛ по ставке 13%. При выигрышах свыше 5 млн она увеличивается до 15%, в некоторых случаях составляет 35%,
12:51:21 15-05-2024
Это у них такая реклама. Никто не выигрывает. Кроме организаторов. Проходили.
13:45:36 15-05-2024
а так : - " не верю" !
14:58:42 15-05-2024
А при чем здесь мать и сколько у неё детей? Кому это интересно? Почему не написать просто -жительница Барнаула? Или это теперь особи из красной книги?
15:17:57 15-05-2024
Плохо брать лотерейки стали, видимо?..😊
15:50:46 15-05-2024
Не продается лотерейка ? Так во многих отраслях с торговлей беда ,терпите.
04:15:36 18-05-2024
Розыгрышем (лохотроном), выигрывают исключительно владельцы билетов, и никто больше.
08:34:54 18-05-2024
Гость (10:29:04 15-05-2024) И кто такие сообщения рассылает?... Реклама , проплаченная))) Надо же как то втюхать, чтобы все верили в них! Я вот знаю одно, бесплатный сыр в мышеловке !!! Это не мною придумано ,но очень верно , я считаю!
22:48:50 18-05-2024
Сама в том году выиграла в 2*2 104 т.Джек пот. В личном кабинете. Мобильной версии играю. Первый раз такое было. Остальное мелочи. Либо ничего. 13 проц сняли. Получила в кошелёк. А потом на карту перевела. Еще мин 2.5 т.р комиссия. Итого. Около 87т чистыми.так что можно выиграть. Все удачи.