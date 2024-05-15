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Мать двоих детей из Барнаула купила несколько лотереек и выиграла 1 млн рублей

Сообщение о выигрыше пришло победительнице, когда она укладывала ребенка спать

15 мая 2024, 10:09, ИА Амител

Лотерея / Фото: предоставлено "Национальной Лотереей"
Лотерея / Фото: предоставлено "Национальной Лотереей"

Мать двоих детей Екатерина из Барнаула выиграла миллион рублей в тираже № 85 лотереи "Мечталлион", сообщили в пресс-службе "Национальной лотереи".

"Пару раз в месяц с супругом берем на сайте билеты – проверить удачу. Я купила один билет и еще набор из пяти билетов. В итоге из набора один билет выиграл 100 рублей, а тот, что я выбрала сама, принес нам миллион", – рассказала Екатерина.

Сообщение о выигрыше пришло победительнице, когда она укладывала ребенка спать.

"Я даже укладывать перестала, потому что такая сумма невероятная была. Отправила мужу сообщение. Он сначала не поверил. Мы столько лет берем разные лотереи, и вот нам, наконец-то, повезло. Это очень неожиданно, мы еще в шоке, не верится", – отметила Екатерина.

Выигрыш семья планирует потратить на путешествия.

Победа в лотерее / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Хорошие новости

Комментарии 20

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Гость

10:18:36 15-05-2024

А вот бездетная бы не выиграла. 😀😀😀

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Гость

10:29:04 15-05-2024

И кто такие сообщения рассылает?

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Гость

11:55:29 15-05-2024

Гость (10:29:04 15-05-2024) И кто такие сообщения рассылает?...
Сайт Столото

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Гость

14:43:03 15-05-2024

Гость (11:55:29 15-05-2024) Сайт Столото ... При покупке билета номер мобильника сообщается?

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Дэн

10:32:17 15-05-2024

Ну хоть какую-то часть вложеных за годы денег вернули

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Гость

10:40:44 15-05-2024

лохотрон

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Гость

13:54:26 15-05-2024

Гость (10:40:44 15-05-2024) лохотрон... Налог на глупость.

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Гость

11:08:19 15-05-2024

Пусть не забудут отдать государство налог от выигрыша.

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Гость

12:18:56 15-05-2024

Гость (11:08:19 15-05-2024) Пусть не забудут отдать государство налог от выигрыша.
я думаю, выплачивают уже за вычетом налогов

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Гость

12:27:40 15-05-2024

Гость (12:18:56 15-05-2024) ... Нет. Налог за выигрыш до 4000 ₽ в год платить не нужно. в остальном нужно платить НДФЛ. Организатор подаст в налоговую справку о доходах получателя приза с исчисленным, но не удержанным налогом по ставке 35% до 25 февраля года, следующего за годом вручения приза. Ближе к осени налоговая пришлет победителю розыгрыша уведомление на уплату НДФЛ. Внести деньги нужно будет до 1 декабря.

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гость

12:21:50 15-05-2024

Интересно, потраченные деньги за годы приобретения билетов хоть отбили?

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Гость

12:28:51 15-05-2024

Большинство выигрышей налоговых резидентов РФ облагаются НДФЛ по ставке 13%. При выигрышах свыше 5 млн она увеличивается до 15%, в некоторых случаях составляет 35%,

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Гость

12:51:21 15-05-2024

Это у них такая реклама. Никто не выигрывает. Кроме организаторов. Проходили.

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гость

13:45:36 15-05-2024

а так : - " не верю" !

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Гость

14:58:42 15-05-2024

А при чем здесь мать и сколько у неё детей? Кому это интересно? Почему не написать просто -жительница Барнаула? Или это теперь особи из красной книги?

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Гость

15:17:57 15-05-2024

Плохо брать лотерейки стали, видимо?..😊

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гость

15:50:46 15-05-2024

Не продается лотерейка ? Так во многих отраслях с торговлей беда ,терпите.

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Статейка перед очередным

04:15:36 18-05-2024

Розыгрышем (лохотроном), выигрывают исключительно владельцы билетов, и никто больше.

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Лена

08:34:54 18-05-2024

Гость (10:29:04 15-05-2024) И кто такие сообщения рассылает?... Реклама , проплаченная))) Надо же как то втюхать, чтобы все верили в них! Я вот знаю одно, бесплатный сыр в мышеловке !!! Это не мною придумано ,но очень верно , я считаю!

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Иришка

22:48:50 18-05-2024

Сама в том году выиграла в 2*2 104 т.Джек пот. В личном кабинете. Мобильной версии играю. Первый раз такое было. Остальное мелочи. Либо ничего. 13 проц сняли. Получила в кошелёк. А потом на карту перевела. Еще мин 2.5 т.р комиссия. Итого. Около 87т чистыми.так что можно выиграть. Все удачи.

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