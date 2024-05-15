Мать двоих детей из Барнаула купила несколько лотереек и выиграла 1 млн рублей

Сообщение о выигрыше пришло победительнице, когда она укладывала ребенка спать

15 мая 2024, 10:09, ИА Амител

Лотерея / Фото: предоставлено "Национальной Лотереей"

Мать двоих детей Екатерина из Барнаула выиграла миллион рублей в тираже № 85 лотереи "Мечталлион", сообщили в пресс-службе "Национальной лотереи".

"Пару раз в месяц с супругом берем на сайте билеты – проверить удачу. Я купила один билет и еще набор из пяти билетов. В итоге из набора один билет выиграл 100 рублей, а тот, что я выбрала сама, принес нам миллион", – рассказала Екатерина.

Сообщение о выигрыше пришло победительнице, когда она укладывала ребенка спать.

"Я даже укладывать перестала, потому что такая сумма невероятная была. Отправила мужу сообщение. Он сначала не поверил. Мы столько лет берем разные лотереи, и вот нам, наконец-то, повезло. Это очень неожиданно, мы еще в шоке, не верится", – отметила Екатерина.

Выигрыш семья планирует потратить на путешествия.