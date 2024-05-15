Все цвета — от фиолетового до ярко-оранжевого. В Барнауле запечталели красивый закат

Несколько слоев облаков "впитали" в себя солнечные лучи и подкрасили небо

15 мая 2024, 23:02, ИА Амител

Закат в Барнауле 15 мая / Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаульцы обратили внимание на очень красивый закат в городе вечером в среду, 15 мая. Снимки жители города публиковали в социальных сетях.

Судя по фото, за формирование привлекательной глазу картины оказались "виновны" несколько слоев облаков, которые "впитали" в себя лучи закатного солнца и подкрасили небо в самые разные цвета – от фиолетового и темно-красного до голубого и оранжевого.