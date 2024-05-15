В Барнауле частично перекроют Павловский тракт из-за ремонта сетей

Конкретные сроки работ станут известны после утверждения и согласования схемы организации дорожного движения

15 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Перекресток Павловского тракта и улицы Новороссийской / Фото: barnaul.press

В Барнауле частично ограничат движение по Павловскому тракту из-за реконструкции сетей водоснабжения, сообщает мэрия.

Строительство будет вестись в два этапа:



1. "Реконструкция сетей водоснабжения" протяженностью 3,7 км. Прокладка сети водопровода будет осуществляться методом горизонтально-направленного бурения, закрытым способом. Завершить работы планируется в 2024 году.

2. "Реконструкция канализационного коллектора" протяженностью 1,8 км. Этот этап наиболее финансово и капиталоемкий, его планируется завершить в октябре 2025 года.



Объем вложений в весь комплекс мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения составит более 2 млрд рублей.Предполагается, что реконструкция пройдет по трем участкам – работы на всех участках будут вести одновременно, но самым технологически сложным станет перекресток Павловского тракта и улицы Новороссийской.

"На этом перекрестке будет сосредоточен один из производственных узлов. Здесь подрядчик должен будет сделать переврезку водопровода. На время реконструкции для комфорта барнаульцев подрядчик совместно с водоканалом проработает схемы переключения потребителей, а также сроки и очередность выполнения отключений", – отметил замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Что касается дорожного движения, то данные работы потребуют перекрытия улицы Новороссийской в районе пересечения с Павловским трактом и частичного ограничения движения по самому тракту.

"Наша задача – минимизировать по времени производство работ на перекрестке Павловского тракта и улицы Новороссийской, чтобы как можно меньше неудобств испытывали жители Барнаула при передвижении из спальных районов в центр города и обратно", – подчеркнул Татьянин.

Конкретные сроки работ на перекрестке станут известны после утверждения и согласования схемы организации дорожного движения.