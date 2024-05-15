46-летнего мужчину с 9 мая ищут в Барнауле

Он ушел из дома и не вернулся

15 мая 2024, 15:28, ИА Амител

Ориентировка на пропавшего человека / Фото: "ЛизаАлерт"

В Барнауле ищут 46-летнего Бобровникова Максима Алексеевича. Об этом сообщили поисковики отряда "ЛизаАлерт".

9 мая он ушел из дома и не вернулся. Информации о его местоположении нет до сих пор.

Приметы: рост около 180 см, плотное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-синюю ветровку, джинсы и черные кроссовки.

С собой у мужчины была черная сумка.