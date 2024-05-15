До этого Алексей Беспрозванных занимал пост замминистра промышленности РФ

15 мая 2024, 16:24, ИА Амител

Алексей Беспрозванных / Фото: пресс-служба МИД РФ

Владимир Путин назначил врио губернаторов регионов, главы которых получили посты в правительстве и Администрации президента. Руководить Калининградской областью будет Алексей Беспрозванных, до этого занимавший пост замминистра промышленности РФ.

"Назначить Беспрозванных Алексея Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Калининградской области", – говорится в указе президента.

Алексею Беспрозванных 44 года. Родился в Лениногорске (Казахстан). Первую "вышку" получил в АлтГТУ по направлению "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств". Здесь же получил степень магистра техники и технологий, а также второе высшее по направлению "Экономика и управление на предприятии машиностроения".

Работал на руководящих должностях в компании МТС в Барнауле и Новосибирске. С 2009 по 2012 год возглавлял воронежский филиал МТС. После четыре года занимал пост зампреда правительства Воронежской области. Затем перешел в Минпромторг на пост директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления. В 2017 году стал замминистра промышленности и торговли РФ.

Состоит в резерве управленческих кадров, находящихся под патронажем президента. Среди увлечений – хоккей, горные лыжи и плавание.

Напомним, до Алексея Беспрозванных Калининградской областью несколько лет руководил Антон Алиханов. 14 мая его назначили на должность министра промышленности РФ.

"Временных" глав, помимо Калининградской области, также получили Хабаровский край, Тульская, Курская и Кемеровская области. Руководители этих субъектов перешли на повышение в федеральный кабмин. Кто теперь будет руководить регионами – читайте в материале amic.ru по ссылке ниже.