Алтайский IT-форум пройдёт в Барнауле в новом формате

Региональный IT-форум пройдёт в Барнауле с 5 по 8 октября 2021 года. В этом году организаторы решили провести мероприятие в смешанном формате: совместить работу онлайн-площадок с дискуссиями на секциях.

Участники форума – производители и разработчики – расскажут о технологиях и решениях для работы в современных реалиях, обсудят меры государственной поддержки ИТ-бизнеса. Деловая программа форума ещё формируется, но известно, что будут традиционные площадки: импортозамещение, IT-инфраструктура будущего, информационная безопасность.

Круглый стол, посвящённый вопросам цифровизации промышленности, тоже включён в повестку. Его планируют оставить в традиционном формате и провести на одном из действующих промышленных предприятий с соблюдением всех мер безопасности.

В рамках пленарной сессии "Цифровая трансформация 2021" эксперты обсудят главные технологические тренды будущего и как они могут помочь бизнесу и государству. АНО "Цифровая экономика" представит обновлённую стратегию деятельности, обозначит ключевые показатели, которых предстоит достичь. Также будут говорить о кадровых проблемах, в чём причины дефицита персонала и как можно улучшить ситуацию с подбором.

Традиционно в рамках форума подведут итоги конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае".

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации. Следите за обновлениями и новостями через телеграм-канал .