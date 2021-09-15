Жительница Барнаула зарезала сожителя из-за упрёков в измене

Следственный комитет предъявил обвинение 32-летней жительнице Барнаула в убийстве своего 56-летнего сожителя. По данным правоохранителей, во время распития спиртного мужчина начал высказывать ей претензии, из-за того что гражданская супруга когда-то ушла от него жить с их общим знакомым, и начал оскорблять женщину.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошёл 12 сентября. В ходе ссоры обвиняемая взяла нож и несколько раз ударила им по грудной клетке сожителя. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Горожанку заключили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.