Джигурда провёл бой по правилам ММА

Никита Джигурда дрался по правилам смешанных единоборств. Как сообщает ТАСС, 60-летний актёр выступил на турнире организации "Наше дело".

О сопернике артиста и результате поединка MMA, по требованию организаторов, сообщат позднее. Главным же событием мероприятия станет бой между Александром Емельяненко и Артёмом Тарасовым.

В 2007-2008 годах Джигурда выступал на боксёрском турнире "Король ринга". Тогда герой мема "Я нормальный" сразился с Михаилом Полицеймако, Сергеем Челобановым, Самвелом Мирзояном и Вадимом Колгановым, отмечает "Матч ТВ".