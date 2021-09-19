Джигурда провёл бой по правилам ММА

Никита Джигурда дрался по правилам смешанных единоборств. Как сообщает ТАСС, 60-летний актёр выступил на турнире организации "Наше дело".
О сопернике артиста и результате поединка MMA, по требованию организаторов, сообщат позднее. Главным же событием мероприятия станет бой между Александром Емельяненко и Артёмом Тарасовым.
В 2007-2008 годах Джигурда выступал на боксёрском турнире "Король ринга". Тогда герой мема "Я нормальный" сразился с Михаилом Полицеймако, Сергеем Челобановым, Самвелом Мирзояном и Вадимом Колгановым, отмечает "Матч ТВ".
Комментарии
С Серегой Зверевым поди? Сумочками от Louis Vuitton
Ему 60 лет, че он жрет, что такой здоровый
все, что связано с "Джигурда" - это хайп и подтасовка
19.09.2021 08:48
гость
Актеру Халку Хогану 68 лет. Он до сих пор иногда участвует в показательных рестлинг-боях.
"Но с кем именно сразился актёр – неизвестно"
------
Бой с тенью наверное был?
Ему 60 лет, че он жрет, что такой здоровый
_____________
С чего вы взяли, что здоровый? По комплекции он обычный мужик и не больше.