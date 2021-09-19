Названа самая богатая семья мира

Список богатейших семей мира по версии Bloomberg в 2021 году возглавили Уолтоны. Состояние владельцев крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли Walmart оценивается в 238,2 миллиарда долларов, сообщает издание.

По подсчётам журнала, Уолтон владеют более 10 тысячами магазинов по всему миру. Выручка компании составляет 559 миллиардов долларов. Успех Walmart сделал семью из Арканзаса богаче, чем Джефф Безос и Илон Маск.

Также в топ-3 вошли семья Марс, которые владеют компанией по производству кондитерских изделий Mars, и семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues.

Всего в рейтинг включили 25 семей, а их совокупное состояние оценивается в 1,7 трлн долларов, что на 22% больше, чем в 2020 году.