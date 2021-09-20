В "Единой России" уже празднуют победу на выборах в Госдуму

Несмотря на то, что окончательный подсчет голосов еще не завершен, представители "Единой России" уже празднуют победу. В партии уверены в том, что могут заработать большинство в Госдуме.
"После обработки 15% протоколов "Единая Россия" с учетом одномандатников уже получает простое большинство в Госдуме", — сообщили в ЦИК.
Данные о том, что "ЕР" сформирует конституционное большинство в Госдуме, подтвердили и в пресс-службе партии.
Не остались в стороне и алтайские единороссы.
"Сенсационных результатов нет. Мы побеждаем, согласно промежуточным итогам, на выборах и в Госдуме, и в АКЗС", — сказал "Толку" Александр Романенко.
После обработки 18,54% протоколов "Единая Россия" на выборах в Госдуму набирает 42,50% голосов.
Комментарии
Кто б сомневался
Нагло нарисовали?