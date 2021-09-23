Футболисты "Динамо-Барнаул" дома проиграли "Нижнему Новгороду"

Барнаульское "Динамо" на своём стадионе уступило клубу Российской премьер-лиги. Матч группового раунда Кубка России против "Нижнего Новгорода" состоялся 22 сентября и завершился поражением алтайских футболистов со счётом 0:1.

Единственный гол динамовцы пропустили на 7-й минуте встречи после точного удара Ильи Берковского. Таким образом, барнаульцы проиграли второй матч в группе и завершили своё выступление в Кубке России.

Напомним, 25 августа динамовцы также дома уступили воронежскому "Факелу" – 0:2. Теперь победитель группы определится в очной встрече "Факела" и "Нижнего Новгорода". Она состоится 27 или 28 октября в Воронеже.

"Динамо" свой следующий матч проведёт 27 сентября. В рамках первенства ФНЛ-2 команда Александра Суровцева сыграет в Ульяновске против местной "Волги".