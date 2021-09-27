Не утро, а поэма: ресторан "Живые души" презентовал новое меню завтраков

Фото: Олег Укладов. Не является алкогольной продукцией.

Новое меню – это попытка найти компромисс между традициями ресторана, вкусами гостей и новыми веяниями в гастрономическом кулинарном искусстве. Для шеф-повара это всегда вызов – и всегда риск.

Но шеф-повар ресторана-поэмы "Живые души" не из тех, кто боится трудностей. И 23 сентября он презентовал авторское меню завтраков на специально организованном пресс-ланче.

Мохаммед Эсса творчески подошёл к созданию меню. В составе завтраков – преимущественно сезонные фермерские продукты. Кус-кус с глазированной тыквой, скрэмбл с вялеными томатами, сырники со сметаной и голубикой, хрустящие тосты с лососем слабой соли и яйцом-пашот, кукурузная полента с голубым сыром и натуральным йогуртом – эти и многие другие блюда вы найдёте в утреннем меню "Живых душ".

Сильной половине человечества наверняка придётся по душе марокканская шакшука. Поклонники здорового образа жизни оценят французский омлет с вяленым томатом. А сладкоежки не устоят перед гранолой с сезонными ягодами и воздушным лимончелло-муссом.

Специально к завтраку в ресторане выпекают кукурузную бриошь со злаками и фокаччу с оливками. Дополнить трапезу предлагают натуральными ягодными лимонадами, свежевыжатыми соками, травяными чаями и бодрящим кофе.

Завтраки подают ежедневно с 08:00 до 12:00. Тем, кто спешит, блюда упакуют навынос.

Забронировать столик на утро можно по телефону 600-046.

Ресторан-поэма "Живые души"

Тел: 600-046

Адрес: Гоголя, 46а

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