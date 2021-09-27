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Не утро, а поэма: ресторан "Живые души" презентовал новое меню завтраков

, ИА "Амител"
Утро бывает добрым в Барнауле, на Гоголя, 46а

Фото: Олег Укладов. Не является алкогольной продукцией.

Новое меню – это попытка найти компромисс между традициями ресторана, вкусами гостей и новыми веяниями в гастрономическом кулинарном искусстве. Для шеф-повара это всегда вызов – и всегда риск. 

Но шеф-повар ресторана-поэмы "Живые души" не из тех, кто боится трудностей. И 23 сентября он презентовал авторское меню завтраков на специально организованном пресс-ланче. 

Мохаммед Эсса творчески подошёл к созданию меню. В составе завтраков – преимущественно сезонные фермерские продукты. Кус-кус с глазированной тыквой, скрэмбл с вялеными томатами, сырники со сметаной и голубикой, хрустящие тосты с лососем слабой соли и яйцом-пашот, кукурузная полента с голубым сыром и натуральным йогуртом – эти и многие другие блюда вы найдёте в утреннем меню "Живых душ". 

Сильной половине человечества наверняка придётся по душе марокканская шакшука. Поклонники здорового образа жизни оценят французский омлет с вяленым томатом. А сладкоежки не устоят перед гранолой с сезонными ягодами и воздушным лимончелло-муссом.

Специально к завтраку в ресторане выпекают кукурузную бриошь со злаками и фокаччу с оливками. Дополнить трапезу предлагают натуральными ягодными лимонадами, свежевыжатыми соками, травяными чаями и бодрящим кофе.

Завтраки подают ежедневно с 08:00 до 12:00. Тем, кто спешит, блюда упакуют навынос.

Забронировать столик на утро можно по телефону 600-046.

Ресторан-поэма "Живые души"
Тел: 600-046
Адрес: Гоголя, 46а
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

27.09.2021 08:35
- гость -

Столы как на свадьбе. Зачем?

27.09.2021 09:02
- гость -

надо побывать и оставить отзыв
чтото ноги все не доходят
чую что отзывы будут хуже чем пиар))

27.09.2021 09:28
Лесопатологи бьют в набат

27.09.2021 08:35
- гость -

Для экстравертов

27.09.2021 09:53
- гость -

27.09.2021 09:02
- гость -
Там всё в порядке с кухней. Уверяю вас.
Из вновь открывшихся в городе заведений, здесь самая приятная атмосфера, отличный выбор вин и интересная самобытная кухня.

27.09.2021 09:56
- гость -

отличный выбор вин и интересная самобытная кухня.

вино с утра? а что, почему бы и нет

27.09.2021 09:56
Лиза

В субботу там отобедали.Обслуживание отвратительное. Встретили не очень гостеприимно, сразу сказали что столики все заказаны. Спросила на какое время заказаны? Оказалось на 19.00. Мы пришли в 13.30. Все было пусто, но все равно типа занято. Конечно, потом нас проводили за столик, когда я сказала что нам пообедать всего то. Но это как то в голове не укладывается такое поведение персонала. Ну и блюда так себе, странная кухня, странная...

27.09.2021 10:01
Лесопатологи бьют в набат

27.09.2021 09:56
Лиза

Хотя было бы логично "прикармливать" новых посетителей радушным отношением и ощущением, что тебе дали несколько больше, чем сумма в чеке

27.09.2021 10:11
- гость -

27.09.2021 09:56
- гость -
вино с утра? а что, почему бы и нет
**************************
Кто вас заставляет пить с утра вино? Было сказано, что в этом заведении отличная винная карта, и только.

27.09.2021 09:56
Лиза
Предупредить, что выбранный вами столик заказан кем-то на более позднее время, это обычное дело - вас информируют, что если вы планируете засидеться на долгое время, то это не получится. Обычно, ответ гостя, что ему только пообедать, закрывает все вопросы. Меня так в новом пивном кабаке в старой части города также информировали. Это было еще более сюрреалистично, чем в вашем случае, ибо кабак был в обед буквально пустой, кроме моего еще только один столик был занят.

27.09.2021 10:53
гость

Это какое-то специальное место для некрасивых людей?

27.09.2021 11:03
- гость -

27.09.2021 10:53
гость
Это корреспонденты СМИ Барнаула)
В статье же сказано - был пресс-ланч)
Ну да, такие вот журналюги в Барнео.

27.09.2021 11:38
гiсть

нормальные лица на фото, одно точно знакомое откуда-то

27.09.2021 11:39
гiсть

и один из людей на фото легко бы мог сыграть роль Александра Сатлаева в фильме, например

27.09.2021 11:50
- гость -

27.09.2021 09:53
- гость -

да как бы дело не только в кухне
посмотрим на сервис целиком
а вино - сорри они его сами не производят оно по бутылкам, да по бокалам

так то формат нормальный - выпили, чуть закусили и дальше двинули, заглянем

27.09.2021 11:52
- гость -

27.09.2021 09:56
Лиза

вот мне кажется не але там - слишком пиарят
- вино в бутылках испортить сложно
- кухня с пафосом - посмотрим
- а вот сервис сразу будет видно

27.09.2021 11:56
- гость -

27.09.2021 10:11
- гость -

прикольно друг на друга кляузничаете??? ))

пивной ресторан хорош
декор, обслуживание, пиво и еда "пивная" = все гут

а ваш ресторан больше с рестораном на социалистическом должен конкурировать

27.09.2021 12:21
- гость -

11:56
Товарищ, я не имею иного отношения к ресторанам города Барнаула, кроме как люблю вкусно поесть) Именно поэтому стараюсь составить собственные впечатления о достоинствах или недостатках новых заведений.
Никаких кляуз) Я просто заехал пообедать в новую локацию, мне поровну, что он пивной, я как раз пиво не пью, и пивные закуски меня не интересуют, в конце концов снэки можно купить в любой забегаловке или магазине. Но они то позиционируют себя как ресторан, с обычным ресторанным меню и кухней. Я взял специально несколько блюд, ни одно не понравилось - даже паста была никакая, а это надо умудриться. А вот интерьер, декор - круто, чувствуется запах денег) Тут без вопросов!
Мне, кстати, интересно, а с каким рестораном на Соце конкурировать ЖД? С Сэляви? Так они давно закрылись) а у ЖД вообще своеобразный формат, там не ресторан, там прийти - выбрать вино, подобрать к нему гастрономическую пару, и в удовольствие попить вина и закусить каким-нибудь изыском. Там не прийти и поесть просто, ну смысла нет)

27.09.2021 12:26
- гость -

27.09.2021 12:21
- гость -

пивной ресторан даже в название есть что это ПИВНОЙ и идти туда искать изысканные вина и закуску к ним ))))))))))))))))))))) как минимум смешно

а на соце есть почти "глобус" - там ближе конкуренция) но явно ЖД не с пивным сравнивать )))))))))))

27.09.2021 12:39
- гость -

27.09.2021 12:26
- гость -
Чудак ты человек)
1. Я не сравнивал ЖД с пивным кабаком, я зашёл в пивной кабак посмотреть на него, ибо он новый, и попробовать кухню заведения, ибо в меню кроме пива и пивной закуски, у них несколько листов. Кухня не понравилась, ибо приготовлено никак.
2. Я не искал в пивном кабаке изысканных вин и закусок, я был там в обед, тестировал обычную еду.
3. Денег в пивной кабак вкручено овердофига, это очевидно)
4. Что такое "почти глобус" я вообще не понял. Если это отсылка к старому Глобусу, который был в Первомайке, то это как минимум странно - такие притоны как Глобус - это обычная распивочная, просто для мажориков тех времен - 90-х. Нормальный ресторан не ставит в своей обеденное зоне бильярдные шары, и там не трутся личности с норковым "счастьем" на ушах.

27.09.2021 12:44
Луи

С каких пор, нашу родную яичницу-болтунью, стали называть грубым североамериканским словом СКРЭМБЛ? Яичница продаваться хуже будет?

27.09.2021 12:48
Луи

И почему сдобная булочка названа "бриошь"? В нормандии пусть будет бриошь) но на углу Ленина и Гоголя хочется слышать названия которыми Николай Васильевич оперировал))

27.09.2021 12:58
- гость -

Ту Луи
А вот здесь я с вами согласен) очевидно считается, что иностранные слова в меню автоматически поднимают продажи)

27.09.2021 12:58
- гость -

27.09.2021 12:39
- гость -

"Атлас" ... если вы даже там не были, а начинаете переходить на личности, то разговаривать с вами бессмысленно

27.09.2021 13:07
Луи

2 27.09.2021 12:58
- гость -
Видится в этом какое то пренебрежение к клиенту, который заказав скрэмбл с вялеными томатами, с разочарованием обнаружит яичницу с помидорами, что ему жена на завтрак подавала. И кстати о сезонных овощах... это должно быть что то из ряда вон выходящее с примесью авторского ноу-хау, что бы барнаульцу в сентябре блюда из помидор или тыквы по оверпрайсу продать.

27.09.2021 13:08
- гость -

12:58
В Атласе был. Вы же не уточняли про какое заведение идёт речь. Сказано было - почти Глобус)
Ничего плохого про это заведение говорить не стану, но отмечу, что второй раз туда не пойду.
И про какие личности был вопрос? На кого я перешёл? Чудак-человек смутил? Так это присказка такая, добрая) это ещё у Шукшина прочесть можно, там милая коннотация)

27.09.2021 13:13
- гость -

10.53
Если Вы так прекрасны,то осветите своим лицом данное заведение ..полюбуемся.

А если серьёзно, ваша язвительная шутка , вернее прямое анонимное оскорбление людей на фото, говорит о ваших больших личностных проблемах, комплексах и низкой самооценке

27.09.2021 13:22
- гость -

27.09.2021 13:08
- гость -, странно тогда почему вам Атлас сразу в голову не пришел, когда вам сказали про ресторан на Соце. Их там не так уж и много.

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