Спортивно-деловой квартал планируют построить недалеко от ТРЦ "Арена"

Проект теннисного корта на ул. Геодезической, 113 / Фото: проектное бюро "Технология"
На границе посёлка Солнечная поляна и строящихся "высотных" кварталов могут сформировать спортивный микрорайон. На площадке уже работает ледовый дворец, сейчас возводят спорткомплекс и скоро приступят к строительству теннисного корта, проект которого утвердили на градсовете 23 сентября. В перспективе в микрорайоне могут возвести гостиницу, крытый каток и даже храм.
Больше зелени – меньше асфальта
Квартал, который планируют застраивать спортивными и административными объектами, расположен в границах улиц Геодезической, Жасминной, Солнечной Поляны и Багряной. Проект его застройки приняли ещё в 2020 году, и постепенно микрорайон "наполняется" объектами.
В ближайшее время на ул. Геодезической, 113, начнут строить теннисный корт. Проект впервые представили на градсвете в середине августа. Однако эксперты обнаружили в нём ошибки и отправили на доработку. На повторном заседании архитекторы презентовали откорректированный проект.
"Переработаны фасады здания: сделан акцентный угол со стороны пересечения улиц Геодезическая и Багряная в виде витражного остекления. Увеличена высота помещения до четырёх метров – и теперь это соответствует нормам. Объект предназначен для размещения настольного тенниса: это здание впишется в квартальную застройку", – отметил архитектор проектного бюро "Технология" Никита Чепуров.
Объект станет зеркальным отражением административного строения на ул. Геодезической, 111, который уже получил одобрение на градостроительном совете. По словам архитекторов, у двух зданий будет общая парковочная зона и пешеходная зона. Члены градсовета проект теннисного корта утвердили, но с условием: заказчик должен благоустроить прилегающую территорию.
"Здесь колоссальное количество асфальта, плитки. Может зелени туда добавить, вплоть до посадок деревьев? Организовать места отдыха. Скучновато пока выглядит эта плоскость", – заметил главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.
Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко предложил добавить и подсветку фасадов. Так у здания появится "лицо".
"Лучше, чем было, сомневаюсь, что там будет корт (на первом градсовете эксперты предположили, что инвестор построит объект, чтобы перевести участок в собственность, а затем изменит назначение здания, – прим. ред.). Добавьте на фасад хоть что-нибудь – растяжку, подсветку", – предложил Носенко.
Квартал для кварталов
В перспективе в спортивном квартале могут построить второй крытый каток (сейчас в микрорайоне работает ледовый дворец "Динамо"), по соседству возводят спортивный центр. В нём планируют открыть бассейн, фитнес-зал, залы групповых занятий для игры в баскетбол и волейбол, помещения для занятий художественной гимнастикой, общественные бани с парными, СПА-центр и ресторан.
Согласно проекту планировки микрорайона, здесь ещё есть площадки для строительства гостиничного комплекса (его проект обсуждали осенью 2020 года), жилого дома, гаражного кооператива, хозпостроек и храма Святой Троицы.
В будущем спортивно-деловой квартал может стать "не только украшением города, но и центром притяжения жителей и гостей", ранее заметил Евгений Носенко.
Комментарии
Удачи
Вывод муниципальной земли из собственности города???
"Лучше, чем было, сомневаюсь, что там будет корт (на первом градсовете эксперты предположили, что инвестор построит объект, чтобы перевести участок в собственность, а затем изменит назначение здания, – прим. ред.).
Почему не принять закон,лет на 10 запрещающий менять назначение земли и назначение здания?
Хотя к кому я обращаюсь? К тем,кто как раз и не заинтересован в этом законе?
Кому в этом месте все это нужно? Край вечных пробок. Конечно все застроят скворечниками.
Да не верю я в эти сказки. Понастроят скворечников и ...ц.
26.09.2021 13:35
- гость -
А может быть, это будет и справедливее по отношению к жителям других частей города, чем многоэтажки-многоэтажки, потом малоэтажный "спортивный пояс", а потом коттеджи?
Иначе может получиться, что коттеджи со временем словно зонтиком "закроются", отгородятся спорткомплексами от соседства с высотками. Например, в центре города или на Черёмушках, на Потоке так не выйдет, за "буферной зоной" от высоток не спрячешься...