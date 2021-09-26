Спортивно-деловой квартал планируют построить недалеко от ТРЦ "Арена"

Проект теннисного корта на ул. Геодезической, 113 / Фото: проектное бюро "Технология"

На границе посёлка Солнечная поляна и строящихся "высотных" кварталов могут сформировать спортивный микрорайон. На площадке уже работает ледовый дворец, сейчас возводят спорткомплекс и скоро приступят к строительству теннисного корта, проект которого утвердили на градсовете 23 сентября. В перспективе в микрорайоне могут возвести гостиницу, крытый каток и даже храм.

Больше зелени – меньше асфальта

Квартал, который планируют застраивать спортивными и административными объектами, расположен в границах улиц Геодезической, Жасминной, Солнечной Поляны и Багряной. Проект его застройки приняли ещё в 2020 году, и постепенно микрорайон "наполняется" объектами.

В ближайшее время на ул. Геодезической, 113, начнут строить теннисный корт. Проект впервые представили на градсвете в середине августа. Однако эксперты обнаружили в нём ошибки и отправили на доработку. На повторном заседании архитекторы презентовали откорректированный проект.

"Переработаны фасады здания: сделан акцентный угол со стороны пересечения улиц Геодезическая и Багряная в виде витражного остекления. Увеличена высота помещения до четырёх метров – и теперь это соответствует нормам. Объект предназначен для размещения настольного тенниса: это здание впишется в квартальную застройку", – отметил архитектор проектного бюро "Технология" Никита Чепуров.

Объект станет зеркальным отражением административного строения на ул. Геодезической, 111, который уже получил одобрение на градостроительном совете. По словам архитекторов, у двух зданий будет общая парковочная зона и пешеходная зона. Члены градсовета проект теннисного корта утвердили, но с условием: заказчик должен благоустроить прилегающую территорию.

"Здесь колоссальное количество асфальта, плитки. Может зелени туда добавить, вплоть до посадок деревьев? Организовать места отдыха. Скучновато пока выглядит эта плоскость", – заметил главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.

Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко предложил добавить и подсветку фасадов. Так у здания появится "лицо".

"Лучше, чем было, сомневаюсь, что там будет корт (на первом градсовете эксперты предположили, что инвестор построит объект, чтобы перевести участок в собственность, а затем изменит назначение здания, – прим. ред.). Добавьте на фасад хоть что-нибудь – растяжку, подсветку", – предложил Носенко.

Квартал для кварталов

В перспективе в спортивном квартале могут построить второй крытый каток (сейчас в микрорайоне работает ледовый дворец "Динамо"), по соседству возводят спортивный центр. В нём планируют открыть бассейн, фитнес-зал, залы групповых занятий для игры в баскетбол и волейбол, помещения для занятий художественной гимнастикой, общественные бани с парными, СПА-центр и ресторан.

Согласно проекту планировки микрорайона, здесь ещё есть площадки для строительства гостиничного комплекса (его проект обсуждали осенью 2020 года), жилого дома, гаражного кооператива, хозпостроек и храма Святой Троицы.

В будущем спортивно-деловой квартал может стать "не только украшением города, но и центром притяжения жителей и гостей", ранее заметил Евгений Носенко.