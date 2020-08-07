В Барнауле утвердили объекты спортивно-делового квартала

Фото: Евгений Носенко / facebook.com
5 августа на заседании Градостроительного совета Барнаула приняли ряд объектов из проекта застройки квартала в Индустриальном районе. Об этом сообщил депутат Гордумы Евгений Носенко на своей странице в Facebook.
Парламентарий отметил, что в общей сложности на заседании были рассмотрены пять объектов:
- строительство административно-торгового здания на улице Пролетарская, 196;
- строительство магазина по адресу: проезд Лесной, 11 / ул. Кутузова, 75;
- строительство двух административных зданий по ул. Геодезическая, 111 и 113;
- строительство склада по Попова, 226а;
К магазина по Лесному, 11, у членов градостроительного совета возникли вопросы. Остальные объекты приняли.
Носенко также отметил подход к застройке квартала по ул. Геодезическая – ул. Жасминная – ул. Солнечная Поляна – ул. Багряная. По его словам, представленные на заседании административные здания гармонично вписываются в новый спортивно-деловой квартал. Он упомянул, что в этом месте уже построена ледовая арена, заложено строительство храма Святой Троицы, а также запланировано строительство многофункционального спортивного комплекса и объектов общественного назначения.
"После окончания строительства этот квартал однозначно станет не только украшением города, но и центром притяжения жителей и гостей", — констатировал политик.
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