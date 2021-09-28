Мэрия запретила пристраивать к "офиснику" на улице Малахова трёхэтажный корпус

Градсовет при администрации Барнаула забраковал идею реконструкции офисного центра на ул. Малахова. Собственник объекта планировал пристроить к существующему зданию ещё один корпус для "мелких" арендаторов. Однако эксперты обратили внимание на неприметную архитектуру "офисника" и потенциальные сложности с его эксплуатацией. В результате проект единогласно отправили на доработку.

"Вскрыть" истину

Офисный центр, который планируют реконструировать, находится на ул. Малахова, 179. По информации проектной мастерской "Алтай", которая презентовала эскизы, площадь трёхэтажного объекта – почти 1500 квадратных метров.

Новое крыло, по задумке, должно разместиться во дворе существующего здания. Площадь пристроя – почти 900 квадратных метров. В корпусе, по словам авторов проекта, разместятся швейные мастерские, салоны ногтевого сервиса и другие мелкие компании сферы услуг.

Экспертов насторожило, что арендаторов проектируемого здания задумано "расселить" лишь на первом и втором этажах. Третий уровень использовать не планируется, хотя его высота (почти четыре метра, – прим. ред.) позволяет оборудовать там дополнительные площади.

"Это двухэтажное здание. Третий этаж – неэксплуатируемый чердак, его высота – пожелание заказчика", – объяснил специалист компании "Алтай".

Однако члены градсовета отметили: третий этаж презентуют как технический, чтобы, вероятно, не отправлять проект на экспертизу.

"Высота третьего этажа обусловлена тем, чтобы уйти от экспертизы. Если здание двухэтажное и количество размещаемых работников не превышает 50, то проверка не нужна. Только из этих соображений", – сообщил начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв.

Градостроительный кодекс РФ, статья 49:

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий не проводится в отношении отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными.

В результате комиссия отчитала проектировщиков:

"На градсовете неглупые люди, все понимают, что и окна на третьем этаже прорежутся, и лестницы будут", – сказал депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко.

На градсовет – с заказчиком

Раскритиковали эксперты и архитектуру офисного центра. Новое крыло, согласно проекту, должно располагаться не вплотную к существующему зданию: между двумя объектами планируется возвести одноэтажную постройку. Однако градсовет обратил внимание, что на крыше строения будет регулярно скапливаться снег.

"Я приобрёл склад с точно такой же кровлей, и каждый день зимой убираю снег, но он снова наметает через три часа. Это очень тяжело. Поэтому сейчас я делаю реконструкцию кровли", – отметил Евгений Носенко.

Назначение кровли постройки архитектор объяснить не смог, отметив лишь, что это – очередное требование заказчика. В результате эксперты градсовета проект отклонили и потребовали полностью его переработать. А на следующее заседание пригласить и заказчика, чтобы он отвечал на вопросы комиссии.