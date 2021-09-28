Счётная палата заявила о риске образования ипотечного пузыря в России

Счётная палата России предупредила о риске образования пузыря из-за резкого роста ипотечного портфеля и цен на недвижимость. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение Счётной палаты по отчету об исполнении федерального бюджета за 2020 год, рынок ипотеки требует внимания ЦБ.

Благодаря "путинской" ипотеке по итогам 2020 года ипотечный портфель вырос на 21%, превысив результат 2019 года (порядка 20%), и на 1 января 2021 года составил 9,5 трлн рублей. За 2020 год было предоставлено более 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей, что больше на 35% в количественном выражении и на 51% больше в денежном, чем в 2019 году.

Повышенный спрос на ипотеку привёл к росту цен на недвижимость в 2020 году. На первичном рынке он составил 12%, а на вторичном – 9,5%.