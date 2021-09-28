Счётная палата заявила о риске образования ипотечного пузыря в России

Счётная палата России предупредила о риске образования пузыря из-за резкого роста ипотечного портфеля и цен на недвижимость. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение Счётной палаты по отчету об исполнении федерального бюджета за 2020 год, рынок ипотеки требует внимания ЦБ.
Благодаря "путинской" ипотеке по итогам 2020 года ипотечный портфель вырос на 21%, превысив результат 2019 года (порядка 20%), и на 1 января 2021 года составил 9,5 трлн рублей. За 2020 год было предоставлено более 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей, что больше на 35% в количественном выражении и на 51% больше в денежном, чем в 2019 году.
Повышенный спрос на ипотеку привёл к росту цен на недвижимость в 2020 году. На первичном рынке он составил 12%, а на вторичном – 9,5%.
Комментарии
Что за пузырь? Чем он опасен?
Если лопнет, то что? Деньги перестанут возвращать?
После того, как люди лет 15 назад бросились покупать квартиры в кредит, возможность накопить на покупку квартиры или дома, не посвящая этому всю свою жизнь, превратилась практически в невозможность...
и что теперь без ипотеки на улице жить?
да я лучше буду платить 100 ипотеку и буду жить в современной городской квартире многоэтажного дома, чем на улице или в умирающей деревни
28.09.2021 09:26
- гость -
Ха, в современном кубе с дыркой для света.
28.09.2021 09:26
- гость - видели бы вы как и из чего строят эти ваши "современные" дома ) ) ) ) посему лучше в пригороде построить СВОЙ дом. на СВОЕЙ земле. вот оно счастье. а не в человейнике иметь за бешенные деньги пару квадратов конструкции сарайного типа , обвешенного сайдинггом для придания жилой видимодсти. Без какого либо права на что - либо. без парковок, без свежего воздуха.
28.09.2021 10:46
krash
Ага, стройте. Про цены на стройматериалы в курсе?
Массовые невыплаты по кредитам только вопрос времени
Жить по средствам надо. А не хапать машину и трехкомнатную в новостройке в центре, с зп 30 тыс. А потом бегать по родственникам и не отдавать им. Мои родственнички именно так и поступили. Они перезанимают, чтобы перезанять. Но корона бы упала у них ездить на автобусе или купить на окраине. Три года так и не вернули деньги. И наверно, ещё на банкротство подадутся, как только ипокету погасят и оформят.
Массовые невыплаты по кредитам только вопрос времени
Может поэтому и хапают побольше, чтобы дождаться этого времени