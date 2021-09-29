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Диетолог назвал самую полезную для здоровья рыбу

, ИА "Амител"
При выборе морепродуктов стоит уделять внимание замороженным
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал полезную для здоровья рыбу в беседе с радио Sputnik. По его словам, рыбу следует есть три-четыре раза в неделю, поскольку она полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы.

"Действует правило трех "С" – сельдь, скумбрия и сардины. Это недорогие, распространённые и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька", – подчеркнул диетолог.

Бобровский отметил, что в этих сортах рыбы содержится много триптофана, который способствует выработке организмом серотонина – гормона "хорошего настроения".

При этом эксперт добавил, что замороженная рыба безопаснее так называемой охлаждённой, которая на самом деле часто является размороженной. Причём сколько она пролежала на прилавке после этого – неизвестно.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.09.2021 07:26
- гость -

По его словам, рыбу следует есть три-четыре раза в неделю, поскольку она полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы.

Да? А дедок бункерный говорит, что 17 тысяч это вполне достойная зарплата. Сколько раз в неделю на эти деньги можно рыбы поесть?

29.09.2021 07:41
- гость -

замороженную и самую не дорогую?
странно больше не хотят кошмарить народ что нужно есть свежую и дорогую что бы их потрохами не закидали?

29.09.2021 08:21
- гость -

Ох и лукавит диетолог! Просто, в отличии от этих "трех С", да еще минтая, цена на остальную рыбу далеко не всем по карману.

29.09.2021 08:58
ПЕТР

Мне жалко наших богатых - едят вредную рыбу и икру...

29.09.2021 09:01
- гость -

Самая лучшая рыба это колбаса.

29.09.2021 09:02
- гость -

едят вредную рыбу и икру...

да все о народе думают (

29.09.2021 09:06
- гость -

А самая лучшая колбаса это чулок с деньгами.

29.09.2021 09:08
- гость -

Не лукавит диетолог. В этих видах рыбы самое высокое содержание омега 3
Замороженная потому что свежую вряд ли можно довезти , в в солёной много соли , которая вредна

29.09.2021 09:09
- гость -

А кефир очень помогает от сердца.

29.09.2021 09:17
- гость -

Всегда умиляли диетологи.
Достаточно заменить чипсы на горсть миндаля, чтобы улучшить здоровье сосудов
заявляют ученые из Королевского колледжа Лондона
а вы цены на орехи видели? кредит брать? почку продать?

29.09.2021 09:23
- гость -

А сайру можно есть?

29.09.2021 09:35
гость

А я бы на С - сёмги, стерлядки, севрюги или, уже на худой конец, судака поел.

29.09.2021 10:13
- гость -

09.17
А вам что, денег на орехи не хватает?
Работать не пробовали вместо сидения в интернете ?

29.09.2021 10:32
- гость -

29.09.2021 10:13
- гость -
09.17
А вам что, денег на орехи не хватает?
Работать не пробовали вместо сидения в интернете ?

Распиши как траты для среднего класса (17000руб) на что и сколько, чтобы на орехи в итоге хватило? Или язык в жопу засунешь как всегда и с темы спрыгнешь???

29.09.2021 11:25
- гость -

А вам что, денег на орехи не хватает?

Ага, работаю, не хватает. Дадите денег или работу по денежней?

29.09.2021 11:28
Cправедливый

А где её нормальную замороженную купить-то? Без слез не посмотришь!

29.09.2021 11:59
- гость -

Килька и только килька в любом виде

29.09.2021 12:27
- гость -

17 000? Вам нужно "дать" работу)))?
Что вам еще дать?
Ума или старания или активности?
Так и будете сидеть и ныть в интернете на 17 тр и просить Дать вам что то
Думаю, что и на 17 тр вы не заработали

29.09.2021 13:01
- гость -

Да че там замороженная уже консервы (причем не из экзотической рыбы) есть дороже килограмма говядины!

29.09.2021 13:03
- гость -


29.09.2021 12:27
- гость -
вот козел то

29.09.2021 13:35
- гость -

Да не козёл он, а просто глупый человек , который не понимает, что больше полстраны зарабатывают меньше 17 тыр. Да, может они не такие умные и активные как хотелось бы, но факт остаётся фактом.

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