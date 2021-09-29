Диетолог назвал самую полезную для здоровья рыбу

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал полезную для здоровья рыбу в беседе с радио Sputnik. По его словам, рыбу следует есть три-четыре раза в неделю, поскольку она полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы.
"Действует правило трех "С" – сельдь, скумбрия и сардины. Это недорогие, распространённые и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька", – подчеркнул диетолог.
Бобровский отметил, что в этих сортах рыбы содержится много триптофана, который способствует выработке организмом серотонина – гормона "хорошего настроения".
При этом эксперт добавил, что замороженная рыба безопаснее так называемой охлаждённой, которая на самом деле часто является размороженной. Причём сколько она пролежала на прилавке после этого – неизвестно.
Комментарии
По его словам, рыбу следует есть три-четыре раза в неделю, поскольку она полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы.
Да? А дедок бункерный говорит, что 17 тысяч это вполне достойная зарплата. Сколько раз в неделю на эти деньги можно рыбы поесть?
замороженную и самую не дорогую?
странно больше не хотят кошмарить народ что нужно есть свежую и дорогую что бы их потрохами не закидали?
Ох и лукавит диетолог! Просто, в отличии от этих "трех С", да еще минтая, цена на остальную рыбу далеко не всем по карману.
Мне жалко наших богатых - едят вредную рыбу и икру...
Самая лучшая рыба это колбаса.
едят вредную рыбу и икру...
да все о народе думают (
А самая лучшая колбаса это чулок с деньгами.
Не лукавит диетолог. В этих видах рыбы самое высокое содержание омега 3
Замороженная потому что свежую вряд ли можно довезти , в в солёной много соли , которая вредна
А кефир очень помогает от сердца.
Всегда умиляли диетологи.
Достаточно заменить чипсы на горсть миндаля, чтобы улучшить здоровье сосудов
заявляют ученые из Королевского колледжа Лондона
а вы цены на орехи видели? кредит брать? почку продать?
А сайру можно есть?
А я бы на С - сёмги, стерлядки, севрюги или, уже на худой конец, судака поел.
09.17
А вам что, денег на орехи не хватает?
Работать не пробовали вместо сидения в интернете ?
29.09.2021 10:13
- гость -
09.17
А вам что, денег на орехи не хватает?
Работать не пробовали вместо сидения в интернете ?
Распиши как траты для среднего класса (17000руб) на что и сколько, чтобы на орехи в итоге хватило? Или язык в жопу засунешь как всегда и с темы спрыгнешь???
А вам что, денег на орехи не хватает?
Ага, работаю, не хватает. Дадите денег или работу по денежней?
А где её нормальную замороженную купить-то? Без слез не посмотришь!
Килька и только килька в любом виде
17 000? Вам нужно "дать" работу)))?
Что вам еще дать?
Ума или старания или активности?
Так и будете сидеть и ныть в интернете на 17 тр и просить Дать вам что то
Думаю, что и на 17 тр вы не заработали
Да че там замороженная уже консервы (причем не из экзотической рыбы) есть дороже килограмма говядины!
29.09.2021 12:27
- гость -
вот козел то
Да не козёл он, а просто глупый человек , который не понимает, что больше полстраны зарабатывают меньше 17 тыр. Да, может они не такие умные и активные как хотелось бы, но факт остаётся фактом.