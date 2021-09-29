Диетолог назвал самую полезную для здоровья рыбу

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал полезную для здоровья рыбу в беседе с радио Sputnik. По его словам, рыбу следует есть три-четыре раза в неделю, поскольку она полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы.

"Действует правило трех "С" – сельдь, скумбрия и сардины. Это недорогие, распространённые и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька", – подчеркнул диетолог.

Бобровский отметил, что в этих сортах рыбы содержится много триптофана, который способствует выработке организмом серотонина – гормона "хорошего настроения".

При этом эксперт добавил, что замороженная рыба безопаснее так называемой охлаждённой, которая на самом деле часто является размороженной. Причём сколько она пролежала на прилавке после этого – неизвестно.