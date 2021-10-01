Какой кофе выбрать, чтобы сохранить бодрость и внимание в дороге? Инфографика

Международный день кофе отмечают во всём мире 1 октября. Пожалуй, это один из самых популярных напитков у жителей Земли. Для одних он давно стал утренней традицией, другие ценят его за потрясающий вкус. Но прежде всего кофе – полезный способ сохранить бодрость в важный момент, уверены в сети АЗС "Газпромнефть". В настоящее время сеть "Газпромнефть" насчитывает порядка 1400 тысяч АЗС в 46 регионах России, на 1000 станций доступна услуга "кофе с собой".

Ведь для водителей этот напиток часто является спасением – возможностью собраться с силами и доехать до конечного пункта. Но любой кофе здесь не подойдёт: важно, чтобы он был приготовлен по правильным рецептам. Например, в "Газпромнефти" строгую рецептуру выдерживает автоматика, а вкус вы можете подобрать удалённо – через смартфон.

Чтобы узнать, как кофе влияет на внимательность водителя, какой вид лучше выбрать и почему лучше пить его именно на заправке, – смотрите нашу инфографику.

"В Международный день кофе – 1 октября – на большинстве АЗС "Газпромнефть" в России пройдёт акция, в рамках которой выбрать любой кофе в Drive Cafe смогут сотрудники экипажей скорой помощи и участковые врачи, выезжающие на дом. Сотрудникам бригад скорой помощи в спецодежде не нужно предъявлять никаких документов, а специалистам, оказывающим помощь на дому, достаточно показать рабочий бейдж или удостоверение с указанием ФИО, должности и места работы".